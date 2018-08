Aachen (dpa/lnw) - Die Ursache für den Großbrand in einem Recyclingbetrieb für Elektrogeräte in Aachen war am Dienstag noch nicht geklärt. Die rund 10 000 Quadratmeter große Halle war am Montag komplett in Brand geraten.

Die Feuerwehr musste noch am Dienstagmorgen letzte Brandnester löschen, wie die Stadt mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Bewohner von zwei vorsorglich evakuierten Wohnblöcken in der Nähe des Brandorts konnten am Montagabend in ihre Wohnungen zurückkehren. Vom Landesamt für Umwelt hieß es, es sei bislang keine Indizien für eine schwere Belastung der Flächen rund um die Brandstelle mit Schadstoffen festgestellt worden. Weitere Proben würden analysiert.

YouTube-Nutzer Ralf Thoams Deutz hat den Brand in Aachen gefilmt.