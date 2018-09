Urabstimmung über Einigung an Unikliniken startet

Duisburg/Essen (dpa/lnw) - An den Universitätskliniken Düsseldorf und Essen beginnt heute die Urabstimmung über die Einigung im monatelangen Streit über bessere Arbeitsbedingungen für Pfleger und andere Mitarbeiter der Krankenhäuser. Die Gewerkschaft Verdi und die Kliniken hatten sich in einem Schlichtungsverfahren auf einen Pilotabschluss geeinigt, der unter anderem die Schaffung von insgesamt 360 neuen Vollzeitstellen an den beiden Kliniken in den nächsten 14 Monaten vorsieht.

Die Verdi-Tarifkommissionen hatte die Annahme des Schlichtungsergebnisses empfohlen und den Arbeitskampf an beiden Kliniken ausgesetzt. Die Urabstimmung soll bis Donnerstag laufen.

Nach Angaben der Krankenhäuser wurde allein in der Uniklinik Düsseldorf an 52 Tagen gestreikt. Etwa 3000 Operationen mussten deshalb abgesagt oder verschoben werden. In Essen wurde an fast 40 Tagen gestreikt. Auch hier fielen Tausende Operationen aus. Teilweise waren mehr als die Hälfte der Operationssäle geschlossen.

Neben der Schaffung zahlreicher neuer Stellen sieht die Vereinbarung auch vor, dass innerhalb von 18 Monaten für alle Pflegebereiche in den Kliniken Verfahren eingeführt werden, um den tatsächlichen Personalbedarf zu ermitteln. Bei absehbaren längeren Unterschreitungen dieser Regelbesetzung sollen die Kliniken künftig entweder Springer einsetzen oder weniger neue Patienten aufnehmen.