Schon wieder Unwetter. Erst war es fast unerträglich heiß. Dann zogen dunkle Wolken auf. Starkregen richtete Schäden an.

Plettenberg/Bochum. Ein Unwetter ist mit Starkregen und Gewittern am Donnerstagabend über Nordrhein-Westfalen gezogen. Schwerpunkte waren das Sauerland, das Ruhrgebiet und das Rheinland, wie aus den Übersichten verschiedener Wetterdienste hervorging. Der heftige Regen peitschte beispielsweise durch Straßen von Essen.

Starkregen hat in Plettenberg im Nordwesten des Sauerlandes nach Polizeiangaben zu Ausfällen von Ampelanlagen, vollgelaufenen Kellern und auch hochgedrückten Gullydeckeln geführt. An der L697 seien bei dem Unwetter am Donnerstagabend an fünf Kreuzungen und Einmündungen die Ampelanlagen komplett ausgefallen, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Privatpersonen hätten vollgelaufene Keller gemeldet. Zum Teil seien Gullydeckel durch Wassermassen hochgedrückt worden. Die Feuerwehr berichtete von mehr als 50 Einsatzstellen im Stadtgebiet.

Auch in Bochum krachte es heftig am Himmel. Die Feuerwehr berichtete über zahlreiche Einsatzstellen. Als Schwerpunkt erwies sich Bochum Harpen. In der Hölderlinstraße waren mehrere Keller unter Wasser.

Auch auf einigen Autobahnabschnitten regnete es heftig. «Immer wieder waren mal Fahrstreifen unter Wasser», sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Düsseldorf, die für die Autobahnen von der niederländischen Grenze bis ins Ruhrgebiet und nach Aachen zuständig ist. Durch das Unwetter bedingt habe es aber nach ersten Erkenntnissen keine größeren Verkehrsunfälle gegeben, hieß es.

In Essen gingen am Abend sturzbachartige Regengüsse nieder. Zwischen 19.10 Uhr und 20.00 Uhr galt die höchste Warnstufe "4" mit der Warnung vor "extremem Gewitter". Um 21.15 Uhr, drei Stunden nach dem ersten Einsatz, zählte die Feuerwehr 116 witterungsbedingte Einsätze. Bis Mitternacht werde die Feuerwehr wohl noch zu tun haben, teilten sie mit.

In Neuss lief eine Unterführung auf dem Konrad-Adenauer-Ring voll, an der Nierenhofstraße lief das Wasser in die Keller von einigen Häusern.

In Ratingen im Kreis Mettmann gab es zehn Wasser- und Sturmeinsätze, meldete die Feuerwehr. Die Einsatzschwerpunkte waren in den Stadtteilen Breitscheid, Hösel sowie Mitte.

Ende Mai hatten heftige Regenfälle in Wuppertal schwere Schäden verursacht. red/dpa