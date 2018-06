Düsseldorf. Heftige Gewitter und Starkregen haben auch in der Nacht zu Sonntag für Probleme in NRW gesorgt. Besonders im Rheinland führten die Unwetter zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen. In Langenfeld blieben Autos in den Wassermassen stecken. Ein Bach im Wohngebiet "Kaisersbusch" trat über die Ufer und flutete Häuser. Die Feuerwehr ist im Gebiet im Dauereinsatz und hat um Hilfe der Feuerwehren aus den Nachbarorten angefordert.

Auch in Düsseldorf waren Einsatzkräfte immer wieder wegen vollgelaufener Keller unterwegs. Die Feuerwehr meldett knapp 160 "wetterbedingte Einsätze". In einem Möbelgeschäft in Düsseldorf Bilk liefen 200 Kubikmeter Wasser ins Gebäude. Es entstand ergeblicher Sachschaden. Am Düsseldorfer Universitätklinikum war Wasser in einem Raum mit einer Trafostation gelaufen. Die Feuerwehr musste den Raum schnell leerpumpen bevor es gefährlich werden könnte.

Auch Wuppertal ist wieder nicht vom Unwetter verschont geblieben. Wie die Feuerwehr berichtet, mussten sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag über 70 Mal ausrücken um Keller oder andere tiefgelegene Räume auspumpen.

Auch am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr vielerorts noch im Dauereinsatz. Nicht nur NRW kämpft mit dem Wetter. In vielen Teilen Deutschlands sind die Rettungskräfte zur Zeit im Dauereinsatz.

Schon am Samstagnachmittag war es zu starken Unwettern gekommen. Besonders betroffen waren da das Sauerland und das Siegerland, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. Dort kam es zu Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel.

Für den Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst erneut vor heftigen Unwettern und Starkregen in NRW gewarnt. red/dpa