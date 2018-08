Düsseldorf. Unwetter mit orkanartigen Sturmböen von bis zu 110 Stundenkilometern und Regen haben am Donnerstag vielerorts Nordrhein-Westfalen erreicht. Ab dem frühen Nachmittag bildeten sich bei bis zu 30 Grad die ersten Gewitter und Schauer entlang der Eifel und des Niederrheins, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.

Die Regenmengen hielten sich nach Angaben des DWD mit zehn bis maximal 20 Litern pro Quadratmeter in Grenzen, auch Hagel sei nur vereinzelt aufgetreten.

Zwei Mitarbeiter des Operativen Kontrollzentrums der Lufthansa beobachten ein Flugzeug, das vom Frankfurter Flughafen in Richtung einer herannahenden Unwetterfront startet.

Der Sturm machte dafür umso mehr bemerkbar. Böen mit 110 Stundenkilometern wurden im Bezirk Arnsberg gemessen, 101 Stundenkilometer in Wuppertal. Die Auswirkungen in Wuppertal hielten sich bis zum frühen Donnerstagabend aber glücklicherweise in Grenzen. "Ein paar Äste auf der Fahrbahn und das war es", sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion.

Weiter Warnungen vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst warnte, dass Sturmböen noch bis zum frühen Freitagmorgen möglich sind. In einer Vorabinformation hieß es, dass es bis in die Nacht zu Freitag zu schweren Gewittern in NRW kommen könnte - auch Krefeld, Düsseldorf und Wuppertal könnten betroffen sein. Immer wieder ist für die Region am Donnerstagnachmittag gewarnt worden.

Auswirkungen der Unwetter





In einem Hundehotel in Moers sind zwei Hunde bei einem Brand gestorben gestorben. Nach ersten Ermittlungen soll ein Blitz eingeschlagen haben.

In Schwalmtal (Kreis Viersen) hatte schon am Vormittag ein Dachstuhl Feuer gefangen. Brandermittler gingen davon aus, dass ein Blitzeinschlag der Grund gewesen sein könnte.

In Krefeld ist der Zoo am Nachmittag vorsichtshalber geschlossen worden - aufgrund der Unwetterwarnungen. Ansonsten war von Unwettern bis zum frühen Donnerstagabend nichts zu spüren: "Außer schönem Wetter hatten wir hier nichts", sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion.

Im Oberbergischen gab es nach einem Sturm rund 30 Einsätze. Straßenzüge seien durch umgestürzte Bäume blockiert worden und mussten freigeräumt werden, sagte ein Sprecher der Landrats im Oberbergischen Kreis.

Der Flughafen in Frankfurt stellte vorübergehend den Betrieb ein. Flugzeuge konnten weder landen noch starten. Die unwetterbedingte Unterbrechung dauerte eine halbe Stunde.