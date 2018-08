Düsseldorf. Starkregen, orkanartige Böen, Hagel und schwere Gewitter – der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Donnerstag auch in der Region Wuppertal, Krefeld, Düsseldorf und Umgebung vor Unwettern. Die Vorfreude auf den scheinbar nahenden Regen, den Tiere und Pflanzen dringend benötigen, war wohl lange nicht mehr so groß gewesen. Umso enttäuschter waren die Menschen, als vielerorts nur wenige Tropfen den Boden erreichten.

Nachdem mich der Wetterdienst gestern mit seinen ganzen Warnungen verrückt gemacht hat, bin ich nun echt enttäuscht! 10 Min. lang hat es geregnet und das war's dann ... kein Blitz, kein Donner, kein Tornado, NIX! #unwetter #ruhrgebiet #NRW — Chris Schumann (@CrissSchumann) 10. August 2018

Wuppertal: Ein Tropfen auf den heißen Stein

Wuppertaler Twitter-Nutzer äußerten gemischte Gefühle über das Unwetter. „Nullpunktzwo“ (@Frl_NullZwo) scheint sich über die Tatsache, dass es regnet zu freuen, fügt aber hinzu, dass dieser Regen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Begeistert vom Unwetter zeigt sich hingegen @PolishGentleman. Er schreibt:"Es regnet und blitzt... Ich liebe es... diese Feuchtigkeit."

Es regnet!!!#Wuppertal (Ein Tropfen fällt auf den Boden - Zisch!

Ein anderer Tropfen fällt auf den Boden - Wieder Zisch!) Moin! — nullpunktzwo (@Frl_NullZwo) 8. August 2018