Düsseldorf. Heftiger Regen und vereinzelte Orkanböen: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen am Donnerstag mit Unwettern rechnen. «Straßen könnten überflutet werden», hatte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch bereits vorgewarnt. Auch umkippende Bäume könnten für Gefahr sorgen.

Vom Mittag an müsse auch in Wuppertal, Düsseldorf und Krefeld mit schweren Sturmböen, teils auch mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 105 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mit. In einer Vorabinformation informierten die Experten darüber, dass es bis in die Nacht hinein zu schweren Gewittern in NRW kommen könnte.





Am Donnerstag gab es mehrere Warnungen vor schweren Gewittern und Starkregen in der Region. In Schwalmtal (Kreis Viersen) hatte ein Dachstuhl schon am Vormittag Feuer gefangen. Brandermittler gingen davon aus, dass ein Blitzeinschlag der Grund gewesen sein könnte. In Krefeld ist der Zoo am Nachmittag vorsichtshalber geschlossen worden.

Der Flughafen in Frankfurt stellte vorübergehend den Betrieb ein. Flugzeuge konnten weder landen noch starten. Die unwetterbedingte Unterbrechung dauerte eine halbe Stunde.

Temperaturen sinken nach Unwetter

Die Temperaturen sollen am Freitag sinken. Es sollen nur noch 21 bis 24 Grad erreicht, die Gewitterwahrscheinlichkeit sinkt und der DWD rechnet nur noch mit örtlichen Schauern. Mit neun bis 13 Grad wird es nach Angaben des Wetterdienstes in der Nacht auf Samstag kühl.

