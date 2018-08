Unglück an Bahnhof: Überlebender 21-Jähriger stabil

Köln (dpa) - Einen Tag nach dem Unglück mit zwei Toten im Kölner Bahnhof Ehrenfeld ist der überlebende, schwer verletzte junge Mann in einem stabilem Zustand. Der 21-Jährige sei mehrfach notoperiert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag in Köln. Er war mit zwei weiteren jungen Männern im Alter von 20 und 21 Jahren am frühen Samstagmorgen im Bereich der Gleise vor dem Bahnhof in dem Szene-Viertel Ehrenberg unterwegs. Der Lokführer eines Güterzugs hatte einen Schlag registriert und eine Notbremsung eingeleitet. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die jungen Männer unter den Waggons.

Ein 20-Jähriger starb an Ort und Stelle, ein weiterer Schwerstverletzter (21) nach wenigen Stunden im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus, die Ermittlungen dauern an. Noch war unklar, warum sich die Männer im Gleisbett aufhielten.