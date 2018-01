Nach den sexuellen Massen-Übergriffen 2015 in Köln fand NRWs Silvesternacht 2017/2018 unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt. Am Morgen ziehen die Behörden erstmals Bilanz.

Köln. Nach den sexuellen Massen-Übergriffen 2015 in Köln fand NRWs Silvesternacht 2017/2018 unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt. Am Morgen ziehen die Behörden erstmals Bilanz.

Die Kölner Polizei ist zu mehreren Schlägereien im ganzen Stadtgebiet ausgerückt. Neun Frauen hätten zudem angegeben, unsittlich angefasst worden zu sein, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Hier seien drei Tatverdächtige identifiziert worden.

Insgesamt sei die Einsatzlage in etwa vergleichbar mit der an einem normalen Wochenendtag. «Es waren unfassbar viele Menschen in der Stadt», sagte der Sprecher. Szenen wie in der berüchtigten Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren habe es nicht gegeben. So sei es nirgendwo zu Zusammenrottungen von mehreren hundert Menschen gekommen.

Eine ähnlich ruhige Nacht erlebte auch Wuppertal: Es habe ein paar kleinere Kabbeleien gegeben", so ein Polizeisprecher am Morgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Insgesamt sei die Lage vergleichbar gewesen mit einem "gut besuchten Wochenende im Sommer". Gleiches gelte auch für Remscheid und Solingen.

Die Wuppertaler Feuerwehr rückte in der Nacht mehrfach aus - nur zu kleineren Bränden, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen auf Anfrage mitteilte. Hauptsächlich seien Mülltonnen in Brand geraten - "wie das an Silvester eben so vorkommt".

Weniger ruhig lief die Nacht für die Feuerwehr in Krefeld: Um 5.07 Uhr rückten die Löschzüge zu einem Einsatz am Voßdyk in Inrath aus: Hier brannte eine Garage in voller Ausdehnung, so ein Sprecher. Das Feuer hatte demnach bereits auf das angernzende Wohnhaus übergegriffen. Gegen 7.30 Uhr lief der Einsatz noch. Die übrigen rund 20 Feuerwehr-Einsätze der Nacht in Krefeld seien "eher Kleinigkeiten" gewesen.

Ähnliches gibt auch die Krefelder Polizei an: Keine besonderen Vorkommnisse, hier und da eine Rangelei. Der Formulierung, Silvester sei gewesen wie "ein gut besuchter Wochenend-Tag" könne sie sich nur anschließen, so eine Polizeisprecherin im WZ-Gespräch.

Für die Polizei in Düsseldorf war die Silvesternacht angeblich sogar ruhiger als ein gut besuchter Samstagabend. Zwar habe es in der bestens besuchten Altstadt einige Schlägereien und Rangeleien gegeben, auch ein paar Taschendiebstähle seien angezeigt worden, so ein Sprecher. 23 Besucher seien in Gewahrsam genommen worden. Aber: "Da haben wir an manchem Sommerwochenende mehr", so die Information. Zudem sei bis 7.30 Uhr am Morgen "kein einziger sexueller Übergriff" angezeigt worden. Das könne sich aber erfahrungsgemäß im Laufe des Tages noch ändern.

"Weitgehend eingehalten" wurde laut Polizei das Feuerwerksverbot in der Altstadt. Ein paar Besucher hätten zwar auf dem Burgplatz einige Kracher gezündet. Insgesamt sei's aber gut gelaufen, so die Polizei. Nebeneffekt des Verbots: In den Nebenstraßen und am Rand der Verbotszone sei mehr geböllert worden als früher, bestätigen die Beamten. Hier ist ihrer Einschätzung nach aber "das Gefährundgspotenzial nicht so hoch wie auf den großen Plätzen".

140 Einsätze insgesamt meldet die Feuerwehr Mönchengladbach am Morgen bis 7 Uhr. 50 davon seien Einsätze des Rettungsdienstes gewesen - zumeist wegen verletzungen durch Feuerwerkskörper, übermäßigen Alkoholkonsum oder Schlägereien. Zudem habe es insgesamt sieben kleinere Brände gegeben. "Am Ende waren Silvester 2017/18 weniger Einsätze zu verzeichnen als im Vorjahr", so das offizielle Statement. (mit dpa)