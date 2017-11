Ein Auto fährt am frühen Mittwochmorgen in eine Gruppe Fußgänger - laut Polizei, weil der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren hat.

Bonn. Ein Autofahrer hat in Bonn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Fußgängergruppe gefahren. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen 1.21 Uhr wurden fünf Menschen verletzt. Das Auto geriet nach Polizeiangaben in die Gruppe auf dem Bürgersteig in Höhe des Bahnhofs Bad Godesberg. Ein Passant wurde schwer verletzt; vier Menschen erlitten leichte Verletzungen, darunter auch der Unfallverursacher. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. dpa