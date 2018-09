Köln. Nachdem ein Unbekannter am 28. Juni diesen Jahres einen wartenden Mann am Bahnsteig Venloer Straße/Gürtel in Ehrenfeld in die Gleise geschubst hatte, veröffentlich die Polizei nun ein Überwachungsvideo, das die Tat zeigt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann sich über einen längeren Zeitraum mit einer Frau streitet, diese läuft immer wieder von ihm weg. Als er der Frau hinterherläuft, schubst er unvermittelt einen Mann, der ihm entgegenkommt in die Gleise. Er geht danach einfach weiter, ein Passant hilft dem angegriffenen 42-Jährigen aus dem Gleisbett bevor ein Zug kommt.

Im weiteren Verlauf des Überwachungsvideos ist zu sehen, wie der Gesuchte seine Wut auch an Gegenständen der Haltestelle auslässt. Als er an einem sitzenden Mann vorbeigeht, zuckt er sichtbar in dessen Richtung, lässt den Mann aber sonst in Ruhe.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Hinweise zu Identität ider Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. red