Unbekannte brechen Schließfächer in Bank auf und fliehen

Bornheim (dpa/lnw) - Unbekannte sind in eine Bank in Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis eingestiegen und haben mehrere Schließfächer aufgebrochen. In der Nacht zu Donnerstag konnten die Täter unbemerkt mit einer Beute in noch ungeklärter Höhe fliehen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Auch eine eingeleitete Fahndung habe bisher nicht zum Erfolg geführt. Die Täter seien durch ein Fenster gewaltsam in das Gebäude eingedrungen.