Ultraleichtflugzeug abgestürzt: Pilot schwer verletzt

Stadtlohn (dpa/lnw) - Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Stadtlohn (Kreis Borken) ist der 60 Jahre alte Pilot schwer verletzt worden. Der Mann verlor am Sonntagabend kurz nach dem Start die Kontrolle über seinen Flieger und schlug mit voller Wucht auf dem Flugplatz auf, wie die Polizei mitteilte. Der Pilot kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Nach Angaben der Bezirksregierung Münster stammt der 60-Jährige aus Mülheim an der Ruhr. Nach ersten Erkenntnissen war das Fluggerät nach dem Start aus bislang unbekannten Gründen aus einer Höhe von rund 20 Metern abgestürzt.