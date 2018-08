Überflutung: Ferienlager-Leiter beklagen Vorverurteilung

Leverkusen (dpa/lnw) - Die beiden Leiter des überschwemmten deutschen Ferienlagers in Frankreich haben eine «Vorverurteilung» beklagt und Vorwürfe zurückgewiesen. «Ob weiter gegen uns ermittelt wird oder die Vorwürfe ausgeweitet werden, wissen wir nicht», schilderte der zweite Vorsitzende auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Sie seien noch in Frankreich, um die Aufräumarbeiten zu koordinieren, berichtete der Camp-Leiter. «Selbstverständlich stehen wir in Kontakt mit unserem Rechtsbeistand.»

Die Behörden in Südfrankreich seien mit ihnen - dem ersten und zweiten Vorsitzenden des Leverkusener Vereins - «schockierend» umgegangen, schrieben sie auf Facebook. Man habe sie «nach zwei Tagen in einer Zelle dem Richter in Handschellen vorgeführt, wie Schwerverbrecher». Die französische Justiz hatte gegen die zwei Verantwortlichen der Organisation unter anderem Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Das Zeltlager in Saint-Julien-de-Peyrolas war vor gut einer Woche überflutet worden. Einzelne Teilnehmer waren vorübergehend ins Krankenhaus gekommen, alle rund 100 Kinder und Jugendlichen sind wieder in Deutschland. Zutiefst erschüttert sei man über den Tod des 66 Jahre alten Betreuers, der zunächst vermisst und dessen Leiche später im Fluss Ardèche gefunden worden war. Es sei aber eine falsche Darstellung, dass man sie angeblich 48 Stunden vor den massiven Niederschlägen auf eine drohende Überschwemmung hingewiesen habe. Sie hätten umgehend reagiert und zusammen mit der Feuerwehr evakuiert. Es treffe sie keine Schuld.