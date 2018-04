Im Freibad, auf der Liegewiese, am Wasser oder mitten in der Innenstadt: Wildgänse werden in Städten immer mehr zum Problem. Denn sie nutzen Parks als Lebensraum, und damit auch als Toilette. Gans großer Mist - finden Besucher, Betreiber und Kommunen.

Düsseldorf/Köln. Sie watscheln über Straßen, durch Parks und über Verkehrsinseln, zu Dutzenden und in aller Seelenruhe. Dabei hinterlassen Hunderte von Wildgänsen in nordrhein-westfälischen Städten ihre oft stinkenden und ätzenden Spuren. Mehrere Kommunen beklagen, dass die Tiere viel Kot hinterlassen, andere Arten verdrängen oder sogar den Verkehr behindern. Was tun? Ein Überblick.

Was ist passiert? Graugänse, Nilgänse und Kanadagänse lieben die Kulturlandschaft in Großstädten: Grüne Wiesen und Wasser. Der einzige Feind ist der Fuchs, der kommt aber nur selten in die Stadt. Die Arten konnten sich daher ausbreiten. Graugänse wurden nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu vor einigen Jahrzehnten wieder in Deutschland angesiedelt, nachdem sie zuvor ausgerottet waren. Kanada- und Nilgänse sind hierzulande hingegen eigentlich nicht heimisch. Privatleute halten sie, auch Zoos. Einige Türe büxten aber aus.

Wo ist das Problem? Die Gänse lassen ihre Federn und vor allem ihren Kot in den Parks zurück. Das ist nicht nur optisch unschön, sondern bedeutet auch großen Reinigungsaufwand. «Durch die zunehmende Verkotung auch der Gewässer geraten diese aus dem ökologischen Gleichgewicht und drohen zu «kippen»», teilt eine Sprecherin der Stadt Dortmund mit. In Düsseldorf etwa machen sich die Gänse nach Angaben der Stadt mitunter auch auf den Straßen breit. Wenn sie mitten über Kreuzungen laufen, kann das gefährlich werden. Auch würden immer mehr andere Arten durch die stetig wachsende Gänsepopulation zurückgedrängt, sagt die Dortmunder Stadtsprecherin.

Ist das wirklich so schlimm? «Das ist tatsächlich bei uns ein Problem, das ständig wächst», sagt Manfred Kaune vom Grünflächenamt der Stadt Köln. Der Vingster See, betrieben von den Kölner Bädern, sei einer der größten Problemfälle. «Da haben die Pächter dann gefragt: Können wir die nicht schießen?», sagt Kaune. Selbst das Gesundheitsamt habe gefordert, Maßnahmen zu ergreifen.

In der Düsseldorfer Innenstadt ist der Vogelkot besonders auf Liegewiesen, Wasserspielanlagen und Spielplätzen ein Problem. Dortmund schlägt sich nach eigenen Angaben mit dem Problem bereits seit etwa fünf Jahren herum. Betroffen seien vor allem Parkanlagen wie der Fredenbaumpark, das Gelände am Phoenix-See oder der Westfalenpark. «Auch die Kosten für das Reinigen der betroffenen Flächen sind hoch und steigend», erklärt eine Sprecherin. Ein Gegenbeispiel: In der Bonner Rheinaue seien die Gänse kein Problem. Das Gesundheitsamt habe Kot und Federn geprüft und als unbedenklich für die Besucher eingestuft.