Trotz der Trockenheit: Schnittblumen werden nicht teurer

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Trotz der hohen Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit werden die Schnittblumen in diesen Jahr nicht teurer. «Da in der Ferienzeit die Nachfrage in den Blumengeschäften generell etwas geringer ist, sind die Preise trotz der extremen Temperaturen stabil», sagte Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen der Deutschen Presse-Agentur. Auch Sortenvielfalt und Qualität der Schnittblumen seien bisher nicht eingeschränkt.

«Durch die Wärme entwickeln einige Pflanzen jedoch einen explosionsartigen Austrieb und Blüteverhalten.» Es könne oft nur einmal geschnitten werden. Da auf den zweiten und auch dritten Schnitt der Sommerpflanzen hier und dort verzichtet wird, könnten in diesem Jahr bereits früher Herbstsortimente in den Blumengeschäften zu finden sein.

Die Floristen machten sich aber noch keine Sorgen um die Kassenlage: «Bis Mai diesen Jahres liefen die Geschäfte durchaus positiv und auf Vorjahresniveau», zitierte Fink aus einer Mitgliederbefragung. Unbeeinflusst von den warmen Temperaturen werde Blumendeko zum Beispiel zu Familienfesten, Hochzeiten, Trauerfeiern und für andere Events auch in den Sommermonaten nachgefragt.