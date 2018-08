Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den verstorbenen UN-Generalsekretär Kofi Annan als Freund Nordrhein-Westfalens gewürdigt. Der am Samstag im Alter von 80 Jahren gestorbene Annan habe die Entwicklung Bonns zur UN-Stadt maßgeblich mitgeprägt.

Er sei ein Staatsmann mit Charme, Charisma und Visionen gewesen, sagte Laschet. «Man spürte bei jeder Begegnung, mit welcher Leidenschaft, Kompetenz und diplomatischem Geschick er für Frieden, für Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung und für eine bessere Welt kämpfte.»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilte mit, Annan habe sie und viele andere «mit seinen Ideen, seinen aufrechten Überzeugungen und nicht zuletzt seinem Charisma» inspiriert. Er sei ein «herausragender Staatsmann im Dienste der Weltgemeinschaft» gewesen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte. «Er hatte die besondere Gabe, sich des Leids eines jeden Einzelnen ebenso anzunehmen wie den großen Fragen der internationalen Ordnung», schrieb Steinmeier über Annan.

Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron würdigte die Lebensleistung Annans. «Wir werden weder seinen ruhigen und entschlossenen Blick noch die Kraft seiner Kämpfe vergessen», twitterte Macron.

Der russische Präsident Wladimir Putin sendete ein Beileidstelegramm, dass der Kreml am Samstag veröffentlichte. «Besonders bedeutend war sein persönlicher Beitrag zum Ausbau des friedenserhaltenden Potenzials der UN und zur Beilegung einer Reihe regionaler Konflikte», schrieb Putin. «Die Russen werden im Herzen immer seiner gedenken.»

Obama: Annan war Menschenfreund

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat die Verdienste des verstorbenen Ex-UN-Generalsekretärs Kofi Annan gewürdigt. «Kofi Annan war ein Diplomat und Menschenfreund, der die Mission der Vereinten Nationen wie nur wenige andere verkörperte», hieß es am Samstag in einem Statement Obamas.

Annan habe nie aufgehört, nach einer besseren Welt zu streben. Der amtierende US-Präsident Donald Trump verfasste seit Bekanntwerden von Annans Tod acht Tweets im Kurznachrichtendienst Twitter. In keinem davon ging es allerdings um Annan. Aus dem Weißen Haus gab es ebenfalls zunächst keine Stellungnahme.

Nach Ansicht von Amnesty International hat die Menschheit mit dem Tod des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan eine große Führungspersönlichkeit verloren. «Kofis Engagement und Tatkraft für eine friedlichere und gerechte Welt, sein lebenslanger Einsatz für die Menschenrechte und seine Würde und sein Anmut, mit denen er führte, werden schmerzlich vermisst werden», teilte der Generalsekretär der Organisation, der südafrikanische Menschenrechtsaktivist Kumi Naidoo, am Samstag in London mit.

Er habe mit Annan zu Themen wie Armut und Klimawandel zusammengearbeitet. Annan starb am Samstag in einer Klinik in seiner Wahlheimat Schweiz. dpa