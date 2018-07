Bochum (dpa) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas startet am Sonntag beim Radrennen Sparkassen Giro in Bochum. «Ich denke, dass es kein Geheimnis ist, wie schwierig es war, den derzeit besten und begehrtesten Radsportler der Welt zu verpflichten», sagte Giro-Organisator Sven Claußmeyer voller Stolz über den einzigen Start von Thomas in Deutschland. «Wir haben schon lange vor Ende der Tour de France den Kontakt zu Geraint aufgenommen, weil wir ihn unbedingt wollten. Egal wie die Tour de France ausgegangen wäre.»

Darüber hinaus sind die deutschen Tour-Teilnehmer Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel), Nils Politt (Köln) und Rick Zabel (Unna) dabei. Das 80 Kilometer lange Profirennen durch die Revierstadt beginnt am Sonntag um 17.05 Uhr.