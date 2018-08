Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas gewinnt in Bochum

Bochum (dpa) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas hat eine Woche nach seinem Sieg bei der Frankreich-Rundfahrt auch seinen einzigen Start in diesem Jahr in Deutschland gewonnen. Der 32 Jahre alte Radprofi aus Wales setzte sich am Sonntag beim 21. Sparkassen Giro in Bochum vor den deutschen Tour-Teilnehmern Rick Zabel aus Unna und Marcel Sieberg aus Castrop-Rauxel durch. Vierter wurde der Kölner Nils Politt.

«Das war ein superschweres Rennen», sagte Thomas nach den 80 Kilometern vor rund 50 000 Zuschauern in der Bochumer Innenstadt. Thomas gewann nach 1:30:39 Stunden vor Zabel und Sieberg, die zeitgleich in 1:30:40 ins Ziel kamen.