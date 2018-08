Köln. Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Babyklappe in Köln hat die Obduktion keinen Aufschluss über die Todesursache gebracht. «Es sind weitere rechtsmedizinische Untersuchungen notwendig», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Ob das kleine Mädchen nach der Geburt zunächst noch lebte, sei ebenfalls noch unklar. Das Kind war am Dienstag in die Babyklappe einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter im Stadtteil Bilderstöckchen gelegt worden.

Die weiteren Untersuchungen sollen zeigen, ob jemand für den Tod des Säuglings verantwortlich ist. Bis dazu Klarheit herrsche, gelte niemand als Beschuldigter, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Eltern des Kindes geben können.

In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 25 Babyklappen. Nach früheren Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums werden dort jedes Jahr knapp zehn lebende Neugeborene abgegeben.

Polizei sucht nach Pärchen

Wie die Polizei Köln mitteilt, suchen die Ermittler derzeit nach einer Frau, die sich am Dienstagmorgen in Begleitung eines Mannes im Bereich der Babyklappe auf der Escher Straße aufgehalten hat.

Die Frau wird im Polizei-Bericht folgendermaßen beschrieben: Sie soll etwa 16 bis 20 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Die Frau habe ein rosa-pink farbenes Langarm-Shirt und eine Jeans getragen. Ihr dunkelblondes bis braunes Haar habe sie zu einem Zopf gebunden.

Ihr Begleiter sei ein etwas älterer Mann gewesen. Dieser soll ein wenig größer als die Frau sein und schwarze, strubbelige Haare haben.

Bereits am Montagabend sei gegen 18 Uhr ein Pärchen in der Gegend um die soziale Einrichtung beobachtet worden. Anhand der Beschreibung, sei zu vermuten, dass es sich um dasselbe Paar handeln könnte, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler bitten das Pärchen sich dringend mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 entgegen. red/dpa