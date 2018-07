Ein Lastwagen kracht auf der A1 in ein Stauende - und blockiert den Verkehr. Ein Mann stirbt, andere Menschen werden teils schwer verletzt. Es ist nicht der einzige Unfall in der Gegend.

Hagen. Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 1 in Nordrhein-Westfalen sind ein Mann getötet und mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Ein Mann war mit seinem Lkw nahezu ungebremst in ein Stauende mit drei anderen Lastern gefahren und hatte dadurch den Verkehr auf der Autobahn bei Hagen stundenlang lahmgelegt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Lastwagens unmittelbar am Stauende wurde durch den Aufprall getötet. Die beiden Lkw-Fahrer in den Fahrzeugen vor dem getöteten Mann zogen sich leichte und schwere Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.

Zuvor hatte es geheißen, dass vier Lastwagen an einem Stauende aufgefahren seien. Die Identität der Männer konnte zunächst wegen der Schwere des Unfalls nicht geklärt werden. Entgegen einer ersten Annahme blieb die Fahrbahn in Richtung Köln weit länger als 1.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr werde voraussichtlich bis mindestens 7.15 Uhr eingestellt, sagte der Polizeisprecher. Grund seien die schwierigen Bergungs- und Aufräumarbeiten.

Ein Mann starb, ein weiterer wurde lebensgefährlich verletzt.

Bereits am Montagmittag war die A1 bei Wuppertal stundenlang gesperrt worden, nachdem ein Lastwagen auf einen mit Kohlenstaub beladenen Silozug aufgefahren war. Ein Lkw-Fahrer erlitt laut Polizei eine Vergiftung. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Die Beamten schätzten den Schaden auf 100 000 Euro. Erst eine halbe Stunde vor dem Lkw-Unfall bei Hagen waren die Fahrbahnen wenige Kilometer weiter bei Wuppertal freigegeben worden

Auf der A1 ist es in NRW in den letzten Tagen zu ungewöhnlich vielen schweren Unfällen gekommen. dpa/red