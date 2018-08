Tödlicher Streit bei Zechgelage: Prozess beginnt

Hagen (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Streit bei einem Zechgelage in Iserlohn beginnt heute der Prozess vor dem Hagener Schwurgericht. Dem 60-jährigen Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen. Er soll am 9. März in seiner Wohnung mit einem Gast in Streit geraten sein. Dabei soll er mit einem Luftgewehr auf den Kontrahenten geschossen und den Mann anschließend mit dem Gewehrkolben ins Gesicht geschlagen haben. Schließlich habe er das Opfer mit einem Messerstich ins Herz getötet, so die Staatsanwaltschaft. Zur Tatzeit hatte der 60-Jährige laut einer Blutprobe rund drei Promille Alkohol im Blut.