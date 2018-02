Der VRR testet ab nächster Woche seine neue Ticket-App. Tarifzonen gibt es bald nicht mehr. Abgerechnet wird kilometergenau.

Düsseldorf. Wer nur gelegentlich mit Bus und Bahn fährt, kennt das Problem: Welches Ticket brauche ich? Und wo ist der nächste Kartenautomat? Ohne Tarifkenntnisse und das passende Bargeld kann der Ticket-Kauf schnell zum echten Stresstest werden. Viele potenzielle Nutzer schreckt das ab. Sie fahren dann doch lieber mit dem Auto – mit den bekannten Stau-Folgen auf vielen Straßen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) startet am 1. März seine neue Ticket-App, um aus Gelegenheitsfahrern Dauerkunden zu machen. Derzeit werden 76,2 Prozent aller Fahrten von Menschen gemacht, die ein Ticketabo haben. Da ist aus VRR-Sicht noch Luft nach oben. Einfach und intuitiv – so soll das Angebot namens NextTicket sein. Vor Beginn der Fahrt checken die Kunden über die App ein. Am Ziel angekommen, checken sie wieder aus. Die Berechnung des Preises erfolgt automatisch.

„Das System der kilometergenauen Abrechnung ist für die Fahrgäste gerechter.“

José Luis Castrillo, VRR-Vorstand

Ab dem 1. März startet zunächst eine dreimonatige Testphase. Rund 3200 Teilnehmer haben sich dafür bisher angemeldet. Bis zu 9000 Kunden können dabei sein. Funktioniert die Registrierung? Klappt die Abbuchung? Ist die Abrechnung korrekt?

Zunächst gilt der alte Tarif mit der bekannten Einteilung nach Zonen. Erst ab Juli kommt der neue elektronische Tarif zur Anwendung. Und der setzt sich zusammen aus einem Festpreis – je nach Preisstufe zwischen 1,40 und 1,45 Euro – sowie 20 Cent pro gefahrenem Kilometer.

In der Praxis sieht das so aus: Der Fahrgast steht an der Haltestelle und öffnet auf dem Smartphone die App. Die ortet ihn und schlägt eine Haltestelle vor. Der Kunde bestätigt sie und bucht sich ein. Nach kurzer Zeit erscheint sein Ticket auf dem Bildschirm. Darauf sind seine Starthaltestelle und Daten zur Person des Nutzers vermerkt. Diese Angaben werden dem VRR zufolge gebraucht, damit Kontrolleure das Ticket prüfen können. Dazu erscheint auf dem Ticket auch ein QR-Code. Steigt der Fahrgast aus, öffnet er die App erneut und bucht sich aus. Danach wird angezeigt, wie viel die Fahrt gekostet hat. Die Abbuchung erfolgt monatlich.

Gebiet

Leistung Der VRR umfasst das Ruhrgebiet, den Niederrhein, Teile des Bergischen Landes sowie Düsseldorf. Im Norden grenzt der VRR an die Verkehrsgemeinschaft Münsterland, im Süden an den Verkehrsverbund Rhein-Sieg und den Aachener Verkehrsverbund, im Osten an die Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe und im Westen an die Niederlande. Im VRR gibt es pro Jahr 1,15 Milliarden Fahrten. Der Verbund betreibt mehr als 1000 Linien und erreicht Einnahmen von mehr als 1,2 Milliarden Euro jährlich.

„Das System der kilometergenauen Abrechnung ist für die Fahrgäste gerechter“, sagt José Luis Castrillo vom VRR-Vorstand. Es mache dabei keinen Unterschied mehr, ob der Kunde auf dem Land oder in der Stadt fahre. Besonders profitieren werden Kunden, die an der Grenze eines Tarifbereichs wohnen und bisher für die kurze Fahrt über die Grenze einen höheren Preis zahlen müssen.