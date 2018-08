Telekom Baskets Bonn verpflichten James Web III

Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga den früheren NBA-Spieler James Webb III verpflichtet. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 25 Jahre alte und 2,06 Meter große Power Forward absolvierte für die Brooklyn Nets im Frühjahr zehn Spiele in der nordamerikanischen Profiliga.