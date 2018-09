Hilden (dpa/lnw) - Ohne seine vorgeschriebene Brille am Steuer hat ein Taxifahrer auf der Autobahn 3 bei Hilden einen vorausfahrenden Wagen gerammt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 71-Jährige am Vorabend mit einem Fahrgast auf der rechten Spur der A3 unterwegs. Kurz vor dem Kreuz Hilden rammte das Taxi aus noch nicht abschließend geklärter Ursache das vor ihm fahrende Auto. Dieses geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der 28 Jahre alte Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Taxifahrer und sein Fahrgast wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 71-Jährige seine Brille nicht trug, ohne die er nicht ans Steuer des Taxis darf. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.