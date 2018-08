Meerbusch (dpa/lnw) - Auf der Suche nach der Würgeschlange im Latumer See in Meerbusch denkt das Ordnungsamt über das Auslegen von Ködern nach. In Zusammenarbeit mit dem am See ansässigen Anglerverein sollen voraussichtlich am Montag Reusen mit Fisch ausgelegt werden, wie ein Sprecher des Ordnungsamtes am Samstag sagte. Darüber solle dann an diesem Montag entschieden werden. Reusen sind kegelförmige Netze, in die die Schlange hinein, aber nicht herausschwimmen kann.

Am Wochenende werden zunächst keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Durch die kühleren Temperaturen sei die Wahrscheinlichkeit ohnehin gering, das Tier zu finden.

Zuerst hatte ein Angler das zweieinhalb Meter lange Reptil am Donnerstagvormittag am Ufer entdeckt. Wenige Stunden später wurde es laut Ordnungsamt noch mal gesichtet. Experten gehen anhand von Fotos davon aus, dass es sich bei dem Tier um eine Gelbe Anakonda handelt. Die Stadt sperrte den See vorsichtshalber ab und stellte Absperrgitter auf. Eine erste Suchaktion am Freitag blieb erfolglos.