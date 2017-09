Der erste Herbststurm des Jahres beeinträchtigt am Mittwochvormittag den Straßenverkehr.

Düsseldorf. Am Mittwoch zieht ein Sturmtief von Norddeutschland in den Süden der Republik und wird am Vormittag NRW überqueren. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor stürmischen Böen und Sturmböen zwischen 70 und 85 Kilometern in der Stunde. Auf den Mittelgebirgsgipfeln sowie in exponierten Lagen vom Münsterland bis nach Ostwestfalen besteht zudem eine geringe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten schwerer Sturmböen bis 95 Kilometern in der Stunde.

Bereits am frühen Morgen haben die ersten Ausläufer des Sturmtiefs zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt. Auf der A61 bei Meckenheim ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und sorgte für einen Feuerwehreinsatz.