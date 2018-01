Orkantief "Burglind" zieht am Morgen über Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal und die gesamte Region hinweg. Es kommt zu Problemen bei der Bahn und auf den Autobahnen.

Düsseldorf/Krefeld/Wuppertal. Das neue Jahr beginnt stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen in Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal und der Region. In einer Vorabinformation wiesen die Meteorologen schon am Dienstagvormittag auf mögliche Gefahren durch teils sogar orkanartige Böen in der Zeit zwischen 3 Uhr in der Nacht zum Mittwoch und Mittwochmittag, 13 Uhr, hin. In der Nacht zum Mittwoch dann wurde es konkreter: Um 4.58 Uhr wurde eine amtliche Warnung vor starken Sturmböen herausgegeben. Diese betrifft sowohl Düsseldorf als auch Wuppertal, Krefeld, den Kreis Neuss, den Kreis Viersen und den Kreis Mettmann - und das sogar für einen längeren Zeitraum als am Dienstag ursprünglich veranschlagt: Hier sei bis Donnerstag, 0 Uhr, mit starken Sturmböen zu rechnen, heißt es in der unter anderem über die Warnapp Nina verbreiteten Information.

Auch für Burscheid und den Rheinisch-Bergischen Kreis und für Köln gilt die Warnung - hier allerdings nur bis 16 Uhr am Mittwoch.

"Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um", sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen in der Nacht zum Mittwoch. Vor allem in Wäldern solle man sich am Mittwoch lieber nicht aufhalten.

Probleme bei der Bahn und auf den Autobahnen

Der Bahn bereitete der Sturm am frühen Morgen Probleme: Der RE4 von Aachen nach Düsseldorf musste zeitweise ausfallen. Grund: "Baum im Gleis", twitterte die DB Regio NRW um 6.16 Uhr. Auch der S-Bahnverkehr zwischen Witten und Hagen (S 5 und S8 war wegen eines umgestürzten Baums am frühen Morgen gestört. Auch S6, S11 und RE 6 zwischen Köln und Neuss waren wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Longerich und Nippes gestört. Ab etwa 6.45 Uhr kam es zu Verspätungen und Teilausfällen.

Auch auf den Autobahnen in der Region bereitete der Strum am Morgen Probleme: So gab es laut WDR bereits um 6.30 Uhr auf der A3 zwischen Mettmann und Kreuz Hilden vier Kilometer Stau, bis 7 Uhr wuchs er auf sieben Kilometer an, Pendler mussten eine halbe Stunde mehr einplanen. Grund: Ein Baum war auf die Autobahn gestürzt.