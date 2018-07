Eine Frau und einige Männer gingen die Jugendliche an, weil sie eine Auseinandersetzung gefilmt hatte. Bei dem Streit ging es um den Umgang der Familie mit einem weinenden Kind.

Solingen. Im Freibad Ittertal in Solingen kam es am Dienstag zu einem Streit am Beckenrand, bei dem eine 17-Jährige geschlagen und getreten wurde. Das berichtet die Polizei.-

Gegen 18 Uhr sprach demnach eine 27-Jährige einen jungen Mann an, der im Kinderbecken mit einem Kleinkind spielte und dies mehrmals unter Wasser tauchte. Die Solingerin forderte den Unbekannten und eine junge Frau auf, dass weinende Kind nicht erneut unterzutauchen. Daraufhin mischten sich sich mehrere Mitglieder einer Familie, zu dem der junge Mann gehörte, ein und beschimpften und bespuckten die 27-Jährige.

Eine 17-jährige Freibadbesucherin filmte das Geschehen mit ihrem Smartphone, so die Polizei. Als eine Frau aus der Gruppe dies bemerkte, trat sie an die Jugendliche heran, schlug ihr mehrmals ins Gesicht und zog sie an den Haaren zu Boden. Weitere junge Männer aus der Großfamilie kamen hinzu und schlugen die 17-Jährige. Die Familie der Jugendlichen versuchte, die Täter wegzudrängen. Bei der Ankündigung, die Polizei sei bereits verständigt, flüchteten die Täter aus dem Freibad. red

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden.