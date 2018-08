Streit an Unikliniken: Landesminister bitten zum Gespräch

Düsseldorf/Essen (dpa/lnw) - Im festgefahrenen Streit um eine Entlastung der Pfleger an den Unikliniken Essen und Düsseldorf startet die Landesregierung einen Vermittlungsversuch. Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hätten die Gewerkschaft Verdi und die Klinik-Leitung zu einem Gespräch eingeladen, teilten die Ministerien am Donnerstag mit. Ein Termin wurde nicht genannt. Der Konflikt an beiden Kliniken dauert seit rund zwei Monaten. Pfleger streiken, die Kliniken müssen Patienten abweisen, Tausende Operationen mussten verschoben werden.

Ende voriger Woche hatten 46 Düsseldorfer Klinikdirektoren Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) um Hilfe gebeten. Durch den seit Wochen dauernden Streik gebe es Einschränkungen in der Notaufnahme, die Lage verschärfe sich weiter.

Zuletzt waren informelle Gespräche am Dienstag gescheitert, die Verhandlungspartner machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Verdi fordert einen Tarifvertrag. Die Klinken sagen, dass sie diesen rechtlich nicht abschließen dürften. Auch die Tarifgemeinschaft der Länder, die Tarifverträge abschließen darf, hatte sich eingeschaltet.