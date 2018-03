Am Dienstag streiken die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und folgen damit dem Aufruf von Verdi. In Wuppertal, Krefeld, im Kreis Viersen und in Mönchengladbach wird das öffentliche Leben in weiten Teilen stillstehen. Ein Überblick.

Am Dienstag streiken die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Nach einer gescheiterten zweiten Verhandlungsrunde hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dazu aufgerufen.

In Wuppertal wird das öffentliche Leben in weiten Teilen stillstehen. Der ÖPNV wird nicht fahren, ebenso wenig wie die Müllabfuhr. Auch Kitas dürften schließen. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG hat bekanntgegeben, dass die am Dienstag nicht regulär geleerten Mülltonnen und nicht abgeholten Sperrmüllgüter in den folgenden Tagen abgeholt werden. Konkret sollen Mülltonnen und Sperrgut bis Samstag an der Straße stehengelassen werden.

Auch in Krefeld und im Kreis Viersen hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft zahlreiche Betriebe des öffentlichen Dienstes zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Krefeld werden sich die Stadtverwaltung Krefeld, die Stadtwerke Krefeld sowie die EGK, die städtischen Seniorenheime und die Sparkasse Krefeld an den Warnstreiks beteiligen. In zahlreichen Kindertagesstätten wird es zu Notgruppen kommen. Der öffentliche Personennahverkehr in Krefeld wird stark beeinträchtigt sein.

Auch in Mönchengladbach werden auf Grund des Streikes keine Busse fahren. Außerdem sollen hier ebenfalls Kitas und Schwimmbäder bestreikt werden.

Am Mittwoch hat Verdi in Köln zu Warnstreiks aufgerufen. Der KVB-Streik wird die Stadt wohl für den ganzen Tag lahm legen. Neben den Verkehrsbetriebe werden auch Arbeitsniederlegungen in Kitas, Kliniken, Jobcentern und der Arbeitsagentur erwartet.

In den zähen Tarifgesprächen für die Beschäftigungen beim Bund und den Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi in den vergangenen Tagen bundesweit mit Warnstreiks den Druck erhöht. So kam es in Niedersachsen und Bremen zu Arbeitsniederlegungen in Stadtverwaltungen, bei Sparkassen, der Abfallwirtschaftsbetrieb und bei Verkehrsbetrieben.

In den beiden bisherigen Verhandlungsrunden hatten die Arbeitgeber noch kein Angebot für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Diensts des Bundes und der Kommunen vorgelegt. Verdi und der Beamtenbund fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens soll der Lohn aber um 200 Euro monatlich steigen. Die nächste Runde startet Mitte April. red