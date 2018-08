Streifenwagen auf Weg zu Unfall selbst in Unfall verwickelt

Herne (dpa/lnw) - Auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall ist in Herne ein Streifenwagen der Polizei selbst in einen Unfall verwickelt worden. Der Polizeibeamte am Steuer wich am Freitagabend wegen eines Staus auf die Gegenfahrbahn einer Straße aus, um vorwärts zu kommen. Die Spur sei zu diesem Zeitpunkt frei gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 18 Jahre alte Fahrerin im Stau habe das mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Polizeiauto allerdings nicht bemerkt und versucht, nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihre beiden Mitfahrer und der Polizist blieben unverletzt.