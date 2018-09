Straßenkehrer gewinnen Duell gegen mutmaßliche Straßenräuber

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei Straßenkehrer haben in Düsseldorf ein Duell gegen drei mutmaßliche Straßenräuber gewonnen. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren sollen zuvor einem 39-Jährigen an einem U-Bahn-Eingang das Handy geraubt haben, berichtete ein Polizeisprecher am Montag.

Das Opfer nahm die Verfolgung auf und bekam bald Unterstützung in Form der beiden kräftigen Männer der Straßenreinigung, die das Trio in der Nähe der Königsallee mit ihren Besen in Schach hielt, bis die ersten Polizisten vor Ort eintrafen.

Bei dem Trio handele es sich um zum Teil einschlägig auffällige Minderjährige aus Einrichtungen in Duisburg. Sie wurden wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sich das geraubte Handy nicht bei ihnen fand. Offenbar sei es ihnen gelungen, es vor ihrer Festnahme wegzuwerfen.