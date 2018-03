Hagen. Sieben Menschen sind bei einer Kollision auf der Autobahn 45 bei Hagen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Dortmunder Polizei war ein Auto am späten Freitagnachmittag in ein Stauende gefahren. Der Wagen krachte in ein Auto, das in den Seitengraben geschleudert wurde. Insgesamt seien drei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Sechs Menschen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Der schwer verletzte Mensch kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Autobahn Richtung Dortmund war zeitweise komplett gesperrt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. dpa