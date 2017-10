In Essen eröffnete am Donnerstag die größte internationale Messe für Gesellschafts- und Brettspiele: die „Spiel 2017“. Ein Trend, der sich fortsetzt: Exit-Spiele.

Essen. Die Augen stets auf das Smartphone in der Hand gerichtet – an diesen Anblick vieler Kinder und Jugendlicher hat man sich gewöhnt. Dass das analoge Leben durchaus auch spannend sein kann und dass Kinder und Jugendliche auch Spaß am Spiel jenseits von PC, Tablet und Smartphone haben, beweisen Jahr für Jahr die internationalen Spieltage „Spiel“ in Essen.

In Essen werden 175 000 Besucher erwartet

Die Nachfrage nach analogen Brettspielen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Spiel 2017 geht mit Rekordzahlen an den Start. Wie jedes Jahr. Denn die Messe bricht Rekorde und längst nur noch die eigenen. Mit 72 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche (Vorjahr: 66 000) und rund 1100 Ausstellern (Vorjahr: 1021 Aussteller) wird die Spiel ’17 so groß wie nie.

Was vor 35 Jahren in der Essener Volkshochschule als kleines Spielertreffen begann, ist heute die weltweit größte Messe für Gesellschaftsspiele mit rund 175 000 Besuchern. Noch Freitag, Samstag und Sonntag können die Besucher mehr als 1000 Neuheiten aus der Brettspielwelt testen.

Dazu gibt es prominenten Besuch – nicht nur von Spieleautoren, die für Autogramm- und Fragestunden zur Verfügung stehen. So wird Bestsellerautor Sebastian Fitzek zu Gast sein. Er hat gemeinsam mit Spieleerfinder Marco Teubner das kooperative Spiel „Sebastian Fitzek Safehouse“ (Moses Verlag) entwickelt. Die Spieler sind Zeugen eines Verbrechens und versuchen, sich vor den Tätern in einem „Safehouse“ in Sicherheit zu bringen.

Exit-Spiele – ein Trend setzt sich fort

Seit 2016 sind Exit- oder auch Escape-Spiele in aller Munde. Ein Trend, der sich in diesem Jahr fortsetzt. Die Spieler müssen gemeinsam Rätsel lösen, um aus einem Raum zu entfliehen. 2017 kommen viele neue Abenteuer auf den Markt.

Öffnungszeiten

Eintritt

Service

Deutscher Spielepreis

Neu Die Messe ist Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet pro Tag für Erwachsene 13 Euro (Dauerkarte 31 Euro), Kinder von vier bis zwölf Jahren zahlen 7 Euro (Dauerkarte 18,50 Euro), Schüler, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte 10 Euro (Dauerkarte 23 Euro). Eine Tageskarte für Familien (zwei Erwachsene, bis zu drei Kinder bis zwölf Jahre oder mit Schülerausweis) kostet 30 Euro.

Premiere feierte 2016 ein Spiele-Verpackungs- und Versandservice. In diesem Jahr können noch mehr Pakete bearbeitet und versendet werden, denn die Standfläche wurde verdoppelt und mehr Personal engagiert.

Der Preis wird bei den Internationalen Spieltagen in Essen verliehen. Die Preisträger 2017 sind: 1. „Terraforming Mars“ von Jacob Fryxelius (Schwerkraft-Verlag), 2. „Great Western Trail“ von Alexander Pfister (eggertspiele und Pegasus), 3. „Ein Fest für Odin“ von Uwe Rosenberg (Feuerland). Kinderspielepreis: „Icecool“ von Brian Gomez (Amigo). Erstmals vergeben wurde der neue Preis innoSPIEL für das innovativste Spiel des Jahrgangs. Er ersetzt künftig die Essener Feder, die bislang für eine vorbildliche Spielregel vergeben wurde. Den Preis erhielt „Magic Maze“ von Kasper Lapp (Pegasus).

In der Reihe „Escape Room: Virtual Reality“ (Noris) tauchen die Spieler mithilfe einer Virtual-Reality-Brille in die Szenerien ein. Beide Abenteuer sind dank der Brille und einer App als 360-Grad-Umgebung erlebbar. Die Exit-Reihe aus dem Kosmos-Verlag wurde im Sommer mit dem Titel „Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet“. Auf der Spiel werden gleich drei neue Folgen der Spielereihe vorgestellt: „Exit – Die drei ??? und das Haus der Rätsel“ sowie „Exit – Der versunkene Schatz“ sind bereits ab zehn Jahren geeignet, während sich „Exit – Der Tote im Orient“ an Vielspieler richtet.

Mit „Escape the Room – das Geheimnis des Refugiums von Dr. Gravely“ erweitert HCM Kinzel sein Portfolio zum Thema. Und Abacus Spiele bringt mit „Deckscape: The Fate of London“ und „Deckscape: Time Test“ erstmals Exit-Spiele auf den Markt.

Auch der Spieleerfinder-Nachwuchs legt nach. Mit Mogel Motte brachten Lukas (17 Jahre) und Emely Brand (15) im Jahr 2011 ihr erstes Spiel auf den Markt und wurden prompt mit dem Deutschen Kinderspielepreis 2012 ausgezeichnet. Jetzt legen die Geschwister aus Gummersbach mit Schummel Hummel nach.

Drei bis fünf Spieler ab sieben Jahren versuchen, ihre Handkarten auf einem Stapel abzulegen oder durch clevere Schummelei im Ärmel, unter dem Tisch oder an einem noch kreativeren Ort verschwinden zu lassen. Schummeln ist dabei ausdrücklich erlaubt.

Diese und viele weitere Neuheiten warten darauf, am Wochenende ausprobiert zu werden. Aber eines ist klar: Bei dieser Vielfalt muss man sich vorab festlegen. Alle Spiele zu testen ist schlicht unmöglich.