Spaziergänger entdecken im Park meterlange Schlange

Kamen (dpa/lnw) - Eine Kornnatter hat in einem Park im Ruhrgebiet für Aufregung gesorgt. Spaziergänger entdeckten am Freitag in Kamen in einem Gebüsch eine mehr als ein Meter lange Schlange. Ob das Tier ausgebüxt oder ausgesetzt worden ist, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Auf den ersten Blick habe es sich den Angaben zufolge um die Würgeschlange Tiger-Python gehandelt. Es sei einem Experten zufolge allerdings wohl nur eine vergleichsweise harmlose Kornnatter. Relativ schnell sei es den Feuerwehrleuten gelungen, die Schlange einzufangen und in einen Sack zu stecken. Die Einsatzkräfte brachten sie anschließend zu einem Experten.