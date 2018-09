So viele wie nie schließen in NRW erfolgreich ihr Studium ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - So viele Studenten wie nie zuvor haben 2017 an nordrhein-westfälischen Hochschulen ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Die Zahl der Absolventen sei im Vergleich zum Prüfungsjahr 2016 mit knapp 113 000 um 5,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mit. 51,7 Prozent der Absolventen waren Frauen, 0,4 Prozentpunkte mehr als 2016. 87 Prozent der erfolgreichen Prüfungen führten zu einem Bachelor- oder Masterabschluss (2016: 85,3 Prozent). Einen Diplom-Studiengang beendeten 1482 Studierende, 14,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.