Der Lehrermangel ist auch nach den Ferien gewaltig. Am Freitag präsentiert Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) neue Maßnahmen - erste Infos gibt es schon.

Düsseldorf. Die Schule beginnt am kommenden Mittwoch wieder (29. August), die Motivation sollte nach sechseinhalb Wochen Sommerferien hoch sein – aber der Lehrermangel an den Schulen von NRW ist auch nach den Ferien gewaltig.

Wenn an diesem Freitag NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) in Düsseldorf neue Maßnahmen nennen will, mit denen die Lücken kleiner werden sollen, wird es nach Informationen dieser Zeitung um Lösungen gehen, mit denen Lehrer grundsätzlich flexibler auf die Schulformen verteilt werden können.

Denn das scheint dringend nötig, die Lücken sind opulent: Während in den nächsten zehn Jahren im Gymnasial-Lehramt vermutlich rund 16 000 Lehrer zu viel auf dem Markt sind, sind es etwa 15 000 zu wenige in Grund-, Haupt- und Förderschulen. Insgesamt müssen in den nächsten zehn Jahren rund 78 000 Stellen an öffentlichen und privaten Schulen in NRW besetzt werden, in den nächsten 20 Jahren gar 140 000 und damit 85 Prozent aller Stellen. Man könne, so heißt es aus dem Ministerium zunehmend ungeduldig, niemandem erklären, warum man dieses qualifizierte Personal nicht dort einsetze, wo es fehle.

Auf den Lehrermangel hat das Schulministerium mit vier Maßnahmen reagiert: mit einer Werbekampagne („Ein Job mit Pultstatus“), mit der Öffnung des Seiteneinstiegs (2017 wurden auf diese Weise elf Prozent aller Lehrer neu eingestellt), mit dem Ausbau von Studienplätzen und dem zusätzlichen Angebot, dass Absolventen eines Referendariats ohne Jobaussicht für zwei Jahre an einer Grundschule unterrichten können, um danach eine feste Zusage für das Gymnasium zu erhalten. Dieses Angebot hatten bis zum April 2018 nur 80 Lehrer in NRW genutzt. „Das Angebot müssen wir noch bekannter machen“, heißt es aus dem Schulministerium. Vielen Lehrern sei die Konkurrenz auf dem Sek II-Markt, die in diesem Bereich „eher noch größer“ werde, offenbar nicht bewusst.

Stefan Behlau vom Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) in NRW hält den flexibleren Einsatz von Lehrern für die „beste der schlechten“ Lösungen. Behlau sieht die Probleme aber hausgemacht: Vor allem die ungleichmäßige Bezahlung von Lehrern der Sekundarstufe 2 auf der einen und jene der Primarstufe und der Sek1 auf der anderen müsse „endlich aufgehoben“ werden, mindestens bei denen, die seit der Umstellung auf den Bachelor-Studiengang eine gleich lange Ausbildungszeit an der Universität absolviert haben. „Es macht inzwischen wütend, dass das immer noch auf die lange Bank geschoben wird. Es ist an der Zeit“, sagt Behlau, „dass dieses Problem von der Landesregierung und dem Ministerpräsidenten behandelt wird.“ Dort liege das Problem – und weniger im Schulministerium.

Wie viel Unterrichtsausfall bislang aus der Lehrer-Unterdeckung resultiert, ist nicht bekannt. Das soll sich ändern, wenn ab diesem Schuljahr der Unterrichtsausfall schulscharf gemessen wird. Die erste Statistik dazu soll dann nach dem ersten Halbjahr veröffentlicht werden, danach will das Schulministerium die Werte viermal im Jahr angeben.