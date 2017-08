St. Matthäus in Düsseldorf: Eine Stadtlandschaft aus Burgen und Türmen

Was zum Teufel mag diesen Bauschöpfer geritten haben, den höchsten Punkt der Kirche unter der Vierung im Dunkel zu lassen? Doch die Dunkelheit hat bei Böhm System, denn er weiß mit dem Licht souverän umzugehen. Es fällt seitlich ein, durch schmale Luken und breite, große Glasfenster, die sich wie im Bauhaus mit einem Zugsystem öffnen lassen. „Lichtbrunnen“ nennt es Elvira Benner. Mehr noch: Das Licht springt auf die vielen Vorsprünge, schnellt wie Pingpongbälle von Fläche zu Fläche, als bewege es sich in großen Sprüngen fort.

Der Bildhauer und Architekt Gottfried Böhm wurde am 23. Januar 1920 in Offenbach als Sohn des Kirchenbaumeisters (und Baumeistersohns) Dominikus Böhm (1880-1955) geboren. 1926 zog die Familie nach Köln, wo die Dynastie mittlerweile in der vierten Generation, mit Gottfrieds drei Söhnen Peter, Paul und Stephan, Architektur betreibt. Rund 200 Bauten hat Gottfried Böhm realisiert, darunter 69 Kirchen. Hinzu kommen über 250 Entwürfe, die er allein, mit dem Vater oder den Söhnen schuf.

Denkmalschützer Jörg Heimeshoff spricht in höchsten Tönen von dem „herausragenden Zeugnis des Kirchenbaus der Nachkriegszeit“. Er lobt die „plastische Durchbildung der Baumasse“, die „Monumentalplastik“ des Solitärbaus. Gottfried Böhm sei der „wichtigste Interpret der skulptural-neoexpressionistischen Architekturströmung in Deutschland“. Mit dem benachbarten Gemeindezentrum und dem Altenheim stelle die Kirche, so Heimeshoff, ein „Gesamtkunstwerk“ da. Seine Architektursprache sei radikal modern.

Kirchenführerin Elvira Benner spricht von der „kleinen Schwester vom Mariendom in Neviges“, für die der Kölner Architekt 1986 den Pritzker-Preis erhielt, den Nobelpreis gleichsam für Architektur. Gleich nach der Fertigstellung in Neviges fing Böhm in Garath an. Er schuf eine gesamte Baugruppe mit Kirche, Pfarrzentrum, Hildegardisheim und Hospiz sowie einigen Bürgerhäusern rund um einen fast mittelalterlich anmutenden Marktplatz. Der gesamte Komplex steht unter Schutz.

Der Korpus wechselt vom Backstein im Erdgeschoss, dessen Ziegelsteine liebevoll in der Waagerechten addiert sind, in der Höhe mit dem Allzweckmaterial des 21. Jahrhunderts, dem Sichtbeton. Gegen die perfekte Glätte trägt er einen roten Farbton auf, der typisch für die frühen 1970er Jahre ist. Kirchenführerin Elvira Benner fügt die theologische Interpretation hinzu: „Die blutrote Farbe verweist auf das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen wurde.“

Nischen, Emporen, Kanzeln, Logen und Durchbrüche scheinen aus dem Beton gehauen. Dazwischen die von Böhm geliebten Rundungen. So gibt es etwa zwei Türme links und rechts des Altarraums. Der linke Turm erinnert an einen Ziegelofen mit Abzugshaube. Durch eine Nische tritt man ein, steht völlig im Dunkeln und blickt empor. In Burgen gibt es Schächte, die bis tief ins Innere eines Brunnens führen. Hier ist gleichsam das Gegenteil gewählt. Der Turmraum dient als Kapelle für kleine Versammlungen.

„Sandalen des Mose“ sind in den Boden eingelassen

Noch deutlicher wird die Architektur im gegenüberliegenden Turm, der Sakramentskapelle. Vor dem Eintritt sind die „Sandalen des Mose“ in den Boden eingelassen. Die Platten bezeugen den Weg zum Tabernakel, aus dem der Priester die geweihten Hostien holt. Der Turm selbst wirbelt sich in die Spitze, empfängt aber sein Licht von der Seite. Dadurch scheinen die Backsteine im menschlichen Auge zu rotieren. Ein visuelles Erlebnis.

Aber selbst Böhm baut immer wieder traditionelle Elemente ein, wie die Kanzel, die über eine Betontreppe emporführt. Sie endet in einer balkonartigen Auswuchtung. Neben ihr öffnet sich ein großes, breites Fenster, hinter dem sich die Bücherei verbirgt. Leseratten genießen den besten Blick ins Kircheninnere.

Der Baukünstler liebt zugleich Details, die den Betrachter schmunzeln lassen. Da sind Kerzenlampen mit gläsernen Hauben wie Windlichter an die Altarwand montiert, mit Banderolen für die Namen von Aposteln. Die Fassungen simpler Glühbirnen wurden einfach in den Beton geschoben. Laternen haben bloße Metallhäubchen an der Außenfassade. Das Taufbecken an der Rückwand der Kirche hat die Umrisse eines Schlüssellochs und ein Fallrohr in der Wand für das Weihwasser. Zu den kuriosen Dingen gehören auch Kieselsteine vom Altrhein in der Tabernakel-Säule.