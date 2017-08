Die Sommer-Serie der Westdeutschen Zeitung „Neue Steine des Glaubens“ lädt zur Wiederentdeckung des Baus moderner Kirchen, Synagogen und Moscheen ein, die oft zu Unrecht im Schatten mittelalterlicher Dome stehen. In Mönchengladbach haben wir die Kirche St. Kamillus besucht, die ein Kolumbarium beheimatet.

Mönchengladbach. Heinz-Josef Claßen hat seinen Arbeitsplatz in einer Sakristei. Der 73-Jährige ist allerdings nicht als Priester oder Küster tätig. Claßen fungiert als Berater in Sachen Bestattungen. Und das tut er in der Mönchengladbacher Kirche St. Kamillus, die seit November 2015 ein sogenanntes Kolumbarium ist. Also eine Stätte für Urnengräber ist. „Derzeit sind hier etwa 3600 Urnen untergebracht“, erzählt Claßen in seinem Büro, das sich eben in jener Kamillus-Sakristei befindet. Insgesamt gebe es Platz für rund 5000 Urnen in Einzel-, Doppel- oder Familiengräbern.

Dass der moderne Kirchenbau seit rund zwei Jahren ein Kolumbarium ist, sei ebenso eine Art Zufall wie die eigentliche Entstehung des Gotteshauses zwischen 1929 und 1931. „Der Provinzobere des Kamillianerordens im Rheinland bekam in den 20er Jahren aus Rom den Auftrag, ein Krankenhaus in der Region zu errichten“, berichtet Claßen. „Und dann tat er 1928 eine Reise nach Berlin. Und wie es der Zufall will, saß der Provinzobere in einem Abteil mit dem damaligen Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach.“ Auf der langen Zufahrt nach Berlin habe sich ein Gespräch entwickelt. Mit dem Ergebnis, dass der OB bei der Vermittlung des Grundstücks im Stadtteil Dahl behilflich gewesen sei.

Bereits kurz nach der Zufalls-Zugfahrt vergaben die Kamillianer den Bauauftrag an den Architekten Dominikus Böhm, einer der bedeutendsten Kirchbaumeister des 20. Jahrhunderts. Böhm, der als Revolutionär des Kirchenbaus gilt, zeichnet verantwortlich für das Kamillianer-Krankenhaus und die Kirche St. Kamillus, die als Kapelle des Hospitals fungierte. Zum Ensemble gehören zudem Noviziat und Kloster des Ordens. Den Entwurf für das Projekt in Mönchengladbach-Dahl präsentierte Architekt Böhm 1929 bei der Weltausstellung in Barcelona. Insofern befindet sich am Rande des „grünen Arbeiterviertels“ Dahl eine architektonische Besonderheit.

Krankenhaus wurde früher „Röchel-Klinik“ genannt

Das Hospital war spezialisiert auf Atemwegs-Erkrankungen. „Hier im Stadtteil wurde das Krankenhaus liebevoll ,Röchel-Klinik’ genannt“, erinnert sich Claßen. Bis Anfang des 21. Jahrhunderts konnte der Kamillianerorden den Betrieb von Krankenhaus und Kapelle aufrechterhalten. Dann musste aus finanziellen Gründen eine neue Lösung her. Die Krankenhausgesellschaft Maria-Hilf übernahm das Zepter.

Allerdings nicht lange: Im Zuge der Zentralisierung seiner Häuser benötigte Maria-Hilf wenige Jahre später den Standort in Dahl nicht mehr. Und dann kam laut Claßen wieder der Zufall ins Spiel. „Angrenzend an das Krankenhaus-Grundstück gab es eine Fläche, die bereits viele Jahre zuvor zu Bauland geworden ist“, so Claßen. Auf der Fläche war die Baufirma Jessen aktiv. So habe es bereits gute Verbindungen zwischen dem Unternehmen und dem Kamillianerorden gegeben. Das habe letztlich dazu geführt, dass Jessen Krankenhaus und Kirche gekauft hat.