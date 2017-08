Sankt Ludger in Wuppertal: Eine Kirche ohne Ecken

Die Sommer-Serie der Westdeutschen Zeitung: „Neue Steine des Glaubens“ lädt zur Wiederentdeckung des Baus moderner Kirchen, Synagogen und Moscheen ein, die oft zu Unrecht im Schatten mittelalterlicher Dome stehen – heute mit der Kirche Sankt Ludger im Westen Wuppertals.

Wuppertal. Sie passt so gar nicht in das gängige architektonische Schema eines katholischen Gotteshauses. Die Kirche St. Ludger hat mit ihrer geschwungenen Fassade eine sehr ungewöhnliche Form. Doch genau das macht den Reiz des denkmalgeschützten Gebäudes im äußersten Wuppertaler Westen aus. Mit der runden Bauweise wollte Architekt Rudolf Schwarz damals das „faltenreiche Gewand Gottes“ symbolisieren. Dadurch sollte der Gemeinde ein Gefühl der inneren Gemeinschaft vermittelt werden.

Für die katholischen Christen in Vohwinkel ist die Kirche nach wie vor ein wichtiges Stück Heimat mit einer langen Geschichte. Vor 50 Jahren weihte der aus dem Stadtteil stammende und mittlerweile verstorbene Weihbischof Dr. Augustinus Frotz das Gotteshaus mit einer feierlichen Messe. Das Jubiläum wurde Anfang des Jahres mit einem Festgottesdienst gefeiert.

Ein Ringbau ohne abgetrennte Räume

Bis heute sind die Gemeindemitglieder stolz auf den außergewöhnlichen Sakralbau. „Dass wir mit Rudolf Schwarz einen so renommierten Architekten gewinnen konnten, war für uns natürlich ein besonderer Glücksfall“, sagt Renate Görlich. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in der Gemeinde und hat an der neuen Festschrift für die Kirche mitgearbeitet. Dabei wurde auch die bewegte Historie der Kirche aufgearbeitet. Rudolf Schwarz starb bereits während der Planungsphase. Die Arbeiten wurden aber nach den ursprünglichen Entwürfen von seinem Schüler Siegfried Luckenbach weitergeführt.

Namensgeber

Anfänge

Festschrift Benannt ist die Kirche nach dem heiligen Ludger (742-809). Dieser war Missionar, Gründer mehrerer Klöster und erster Bischof von Münster. Nach ihm ist auch der angrenzende Ludgerweg benannt. 1962 starteten die Erdarbeiten an der Kirche. Das wachsende Siedlungsgebiet an der Stadtgrenze zu Haan hatte bereits in den 50er Jahren zu Überlegungen bezüglich des Baus einer neuen Kirche geführt. Mit dem Kauf eines entsprechenden Grundstücks wurden die Pläne schließlich konkret. Zuvor war ein Kirchbauverein gegründet worden. Zum Kirchweihjubiläum wurde eine Festschrift aufgelegt. Sie informiert über die Geschichte der Kirche, ihre Architektur und die Entwicklung der Gemeinde. Beigefügt sind zahlreiche historische Fotos. Die kostenlose Festschrift ist in den Kirchen des Pfarrverbandes erhältlich.

Ziel war es, der Gemeinde einen ruhigen Ort der Sammlung zu geben. Das wurde in ungewöhnlich schlichter Weise umgesetzt. Die Kirche ist ein Ringbau, in dem es keine Ecken und abgetrennten Räume gibt. Das fast 16 Meter hohe und weiß getünchte Gebäude hat ein Satteldach. Die Länge beträgt 32 und die Breite 18 Meter. Die Innenwände bestehen aus gebrannten Ziegeln, die Bänke aus hellem Eschenholz und der Fußboden ist aus grauschwarzem sauerländischen Marmor mit weißen Adern gefertigt. In Fachkreisen wird die Kirche wegen ihrer Architektur sehr geschätzt.

Auch die hochwertige Gestaltung der sakralen Gegenstände trägt dazu bei. Das runde, freistehende Weihwasserbecken aus Sandstein mit Edelstahlschale wurde etwa von Professor Karl Schrage, dem damaligen Direktor der Wuppertaler Werkkunstschule entworfen. Der Altar ruht auf einer großen Sandsteintrommel. Der Entwurf stammt von Maria Schwarz, der Witwe des verstorbenen Architekten. Das Kreuz von 1972 an der Apsiswand ist dem romanischen Helmstedter Bronze-Kruzifixus aus dem elften Jahrhundert nachgebildet.