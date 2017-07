So aber konnte sich die Düsseldorfer Innenarchitektin in nur vier- bis fünfmonatiger Planungsphase sogar mit der Umgestaltung des Vorraums beschäftigen. Der war nicht besonders hell und eine abgehängte Decke versteckte nicht nur Technik, sondern auch das wunderbare alte Gewölbe – im Vorraum wie im Eingangsbereich. Das hatte sie auf alten Bildern und Plänen entdeckt und ließ das Gewölbe, das den Eingangsbereich jetzt wieder großzügig erscheinen lässt, freilegen. Die alte Architektur von Regierungsbaumeister Carl Wilhelm Schleicher aus dem Jahr 1907 bis 1910 ist somit wieder zu sehen.

Birgit Schwarzkopf ist eines von heute rund 5000 Gemeindemitgliedern. Die 59-Jährige gehört dem Bauausschuss an und spricht vom großen Glück, 2004 auf „flache Hierarchien“ in der Gemeinde gestoßen zu sein und lobt noch heute die „schnelle Entscheidungsfindung“. Auslöser war der kaputte Boden im Innenraum der Kirche, der eine Sanierung nötig machte. Sonst wäre vermutlich nichts passiert.

Düsseldorf. Ein Plakatständer informiert Besucher und Passanten, die vor der Kreuzkirche an der Collenbachstraße in Düsseldorf stehen: „Die Kirche steht Ihnen offen, treten Sie ein.“ Bereits seit zehn Jahren ist der komplexe Bau mit seinem 60 Meter hohen, achteckigem Turm und vier kleineren Türmen im Stadtteil Pempelfort „offene Kirche“.

Die Düsseldorfer Innenarchitektin Birgit Schwarzkopf ist Mitglied der Kreuz-Kirchengemeinde und plante die Restaurierung des Innenraums 2005. Hier wurde insbesondere der Fußboden erneuert und ein neues Beleuchtungskonzept für die unterschiedlichen Veranstaltungen geschaffen.

Sie nehmen dann auf den rot gepolsterten Stühlen um den kleinen Altar herum Platz. Diese kreisförmige Bestuhlung hat auch Architektin Birgit Schwarzkopf 2005 wieder aufgenommen. Und das rote Polster der Stühle hebt sich ab vom hellen Bodenbelag aus Quarzit. Es passt harmonisch zusammen, die Farben wirken sehr einladend. Pfarrer Wegerhoff ist der helle Boden allerdings etwas zu pflegeintensiv, „wenn beispielsweise mal Kuchenkrümel darauf fallen.“

Der neue Boden ist so verlegt, dass er genau mittig vom Eingangsbereich geradewegs zum Zentrum der Kuppel führt. Diese ist ein Hingucker in der evangelischen Kirche in Pempelfort. Sie ist 26 Meter hoch und ein Mosaik vorwiegend in den Farben Gold, Blau und Schwarz schmückt sie. „Das ist gar kein Mosaik, es sind Zeichnungen nach den Originalentwürfen von Carl Wilhelm Schleicher“, erklärt Pfarrer Bernd Wegerhoff, der sich eine Reinigung der Kuppel wünscht, damit die Farben wieder mehr strahlen. Doch dafür fehlt das Geld.

Nach der Sanierung der Kreuzkirche im Jahr 2005: Blick von der linken Empore auf das Fenster „Gemeinschaft der Heiligen“ Archiv

Schließlich ist die Kreuzkirche zurzeit außen eingerüstet. Pfingststurm Ela hatte 2014 starke Schäden am Dach angerichtet. Ein Gutachten hat ergeben, dass das komplette Dach und die Oberkante aller Fassaden saniert werden müssen. 350 Arbeitstage sind vorgesehen, eine Versicherung zahlt die Wiederherstellungskosten. Pfarrer Wegerhoff hofft, dass der Bau aus Heilbronner Sandstein im Herbst 2018 wieder gerüstfrei ist. Genaue Zeiten und Kosten seien schwer vorhersehbar, für solche Großbaustellen.

Das erfuhr Carl Wilhelm Schleicher schon 1907. Damals ging eine Firma, die die Eisenbetonarbeiten ausführte, pleite. Die Arbeiten mussten neu vergeben werden, die Kosten stiegen und die Bauzeit verlängerte sich.