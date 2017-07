Neusser Kirche St. Pius: Geschwungene Formen aus hartem Beton

Öffnungszeiten

Besonderheit

Grundriss

Architekten Die Kirche St. Pius am St. Piuskirchplatz im Neusser Stadionviertel ist täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Kirche gehört mit ihrem sphärengeometrischen Konzept eines Einraums zu den wichtigsten plastisch-organischen Bauten der deutschen Nachkriegsarchitektur Der Grundriss ist sechsstrahlig. Eine längere Hauptachse mit halbrunden Abschlüssen (Konchen) wird diagonal von zwei, ebenso mit Konchen geschlossenen Nebenachsen durchkreuzt. Der Schnittpunkt aller drei Achsen liegt in der Mitte des Raums. Joachim Schürmann und seine Frau Margot gewannen den Kirchbauwettbewerb im jahr 1961. Die Grundsteinlegung erfolgte 1966. Erster Gottesdienst in der fertiggestellten Kirche war im April 1967. neuss-mitte.de brutalismus.com Der Grundriss, der Papst Pius X. geweihten Kirche, hat die Form eines Doppelkleeblatts. Für andere verkörpert er aber auch eine Taube oder ein Christusmonogramm, das aus den beiden, übereinander geschriebenen griechischen Buchstaben XP besteht. Um den aus sechs Konchen bestehenden Baukörper nicht zu „stören“, hängen die Kirchenglocken hinter der Rundung der Altarraumkonche, die deshalb außen deutlich länger ist als innen. Architekt Joachim Schürmann hatte immer Lust, sich einfache und klare Räume mit kühnen Konstruktionen zu erstreiten. Zu seinen anspruchsvollsten und teuersten Projekten gehört der nach ihm benannte Schürmann-Bau für die Abgeordneten in Bonn. Alvar Aalto und Ludwig Mies van der Rohe waren Vorbilder des heute fast 91-jährigen Diplom-Ingenieurs aus Köln. Bevor Schürmann St. Pius in Neuss konzipierte, beschäftigte er sich mit dem Castel del Monte in Apulien, einer achteckigen Burg aus der Zeit des Stauferkaisers Friedrich II. im Südosten Italiens. Offenbar inspirierte ihn das Castel, denn Schürmanns zuvor errichteten Kirchen Christkönig in Wuppertal, St. Stephan und St. Pius in Köln entstanden über streng rechteckige Grundrisse mit kubischen Baukörpern. Kirche ist gezeichnet von Witterungsspuren Nach mehr als 50 Jahren ist der graue Riese gezeichnet von Witterungsspuren, anhaben können sie ihm nicht wirklich was. Von außen ist es eine Architektur, die nicht einfach ist, eine, die sich radikal ins Stadtbild schiebt, typisch für die Bauten des Brutalismus in der Zeit von 1955 bis 1975. Der schweizerisch-französische Architekt und Stadtplaner Le Corbusier prägte den Stil weltweit. Die Bezeichnung Brutalismus leitet sich entsprechend aus dem Baustoff ab. Sichtbeton wird im Französischen „béton brut“ genannt, der Beton ist roh, also „brut“. Als modernes, schlichtes Gebäude mit nur wenigen Fenstern braucht die Kirche auch in ihrem Inneren keine Vergolder, kein Statuen, keine Marienbilder. Wer eine der drei schweren Türen öffnet und in die Kirche eintritt, der steht in einem hohen Raum mit einem zweifach gekrümmten Hängedach. Die hellen Zedernholzschindeln der welligen Decke bilden einen schönen Kontrast zum Sichtbeton, den roten Ziegelsteinen am Boden und den Holzbänken. Der Altar dient der Eucharistie, dem Abendmahl. In St. Pius ist der Altar kein einfacher Tisch, er ist aus portugiesischem Marmor und macht mit seinem Zartrosa etwas raumgreifender auf sich aufmerksam.

Milchglasscheiben und nur wenige gelbe Glasfenster sorgen für ein goldenes Lichtspiel im Rund des Altarraums. Je nach Lichteinfall verändert sich der Schattenwurf des Kreuzes, und taucht gleich dreifach auf der Betonwand auf. Lampen, die auch die Decke anstrahlen, sind erst nachträglich eingebaut worden. Sie gefallen nicht jedem, zumindest hielt sich der Begriff „Spiegeleierleuchten“ hartnäckig. „Fingerabdruck Gottes“ unter dem Taufbecken In der Altarkonche ist in der Mitte eine runde Steinplatte in den Boden eingelassen. Auf ihr steht das Taufbecken. Der Stein mit seinen Wellen symbolisiert den „Fingerabdruck Gottes“. „Es ist ein Ort der Begegnung der Gemeinde und der Getauften mit Gott“, erklärt Monsignore Guido Assmann. Am Übergang zur nördlich benachbarten Konche mit den von Frauen aus der Gemeinde geschaffenen Terrakotta-Kreuzwegtafeln hat das Tabernakel seinen Platz. An der Ausstattung der Kirche war auch der Bruder von Joachim Schürmann beteiligt. Der Bildhauer Werner Schürmann gestaltete sowohl das schlichte Altarkreuz, als auch das Betonrelief an der äußeren Portalwand. Es soll den apokalyptischen Kampf des göttlichen Engels (Lanzenschild mit Trinitäts-Dreieck) gegen das Böse darstellen (die unregelmäßige, chaotische Formung).