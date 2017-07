Mariendom in Velbert: Das Haus für wanderndes Gottesvolk

„Maria, Königin des Friedens“ lockt seit 1968 Pilger nach Velbert-Neviges. Erbaut wurde das Gotteshaus von dem Architekten Gottfried Böhm. Außen fällt die aufgehängte Betonkonstruktion ins Auge des Betrachters, innen sind die Fenster und die Marienstele mit dem Gnadenbild besonders beeindruckend.

Velbert-Neviges. Die von 1966 bis 1968 erbaute Wallfahrtskirche „Maria, Königin des Friedens“ im Velberter Stadtteil Neviges gilt als das Hauptwerk des Architekten Gottfried Böhm. Er hatte eine aufgehängte Betonkonstruktion gewählt, um das Gotteshaus innen möglichst großzügig wirken zu lassen. „Keine Pfeiler sollten die Gläubigen stören“, sagt Ursula Liskes, die mit einer Unterbrechung seit 1992 Interessierte durch den im Volksmund Mariendom genannten führt. Die Gesamtkosten haben sich laut Ursula Liskes auf 70 Millionen Mark summiert. Das riesig anmutende Gebäude kommt in der Tat mit einer tragenden Säule aus, die gleichzeitig als Kanzel dient. Die Ausmaße betragen 50 Meter Länge und 37 meter Breite.

Die Wallfahrtskirche besticht zudem durch eine besondere Dachkonstruktion, die 2700 Quadratmeter Fläche umfasst und eine Zeltstadt für die Menschen auf dem Weg zu Gott darstellt. Dies wiederum hatte in der Vergangenheit auch für weniger nette Spitznamen wie „Zitronenpresse“ und „Gebetsbunker“ geführt. Hinzu kommt, dass die Dachkonstruktion bereits seit der Fertigstellung des Doms Schwierigkeiten bereitet, weil an einigen Stellen Wasser eindringt. Auch aktuell wird an der Lösung des Problems gearbeitet (siehe Kasten).

Schon von außen wird dem Betrachter schnell klar, dass dieses Gotteshaus Maria, der Mutter Gottes, geweiht ist. Sie wird häufig als Rose dargestellt und eine solche empfängt den Besucher bereits neben dem Eingang. Innen angekommen, fällt erst einmal der Boden auf. Das durchgehende Muster stellt die Jakobsmuschel dar, die als Symbol und Schutz für Pilger gilt. Der Mariendom ist eher dunkel, nicht so lichtdurchflutet, wie andere Gotteshäuser. „Die Idee dahinter ist, dass die Gläubigen im Dunklen zur Besinnung kommen können“, erklärt Ursula Liskes. Die Augen brauchen eine kurze Zeit, bis sich ihnen die Schönheit der Wallfahrtskirche eröffnet. Beeindruckende Fenster brechen die Dunkelheit in einigen Bereichen des Doms mit kräftigen Farben auf.

Geburt und Tod des Erlösers sind auf der Marienstele vereint

Das Gotteshaus wirkt wie ein offener Marktplatz. Die Gläubigen sollen sich als wanderndes Gottesvolk, nicht als geschlossene Gesellschaft verstehen. Auch von innen wird der Betrachter beim Blick an die bis zu 34 Meter hohe Decke an ein Zelt erinnert. „Maria, Königin des Friedens“ hat drei Kapellen. Die wichtigste, die Marienkapelle, trägt in der Marienstele das Gnadenbild. Mit diesem hatte die Geschichte der Wallfahrt in Neviges um 1680 überhaupt erst begonnen. Laut Überlieferung hatte sich Pater Antonius Schirley aus dem Franziskanerkloster in Dorsten das Bild an die Wand gehängt. Beim Gebet soll ihn eine Stimme aufgefordert haben: „Bring mich nach dem Hardenberg, dort will ich verehret sein.“ Bis 1935 hieß der Ort, an dem nun der Dom steht, Hardenberg-Neviges.