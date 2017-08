Liebfrauenkirche in Burscheid: Symbol für die Blütezeit der Eigenständigkeit

„Neue Steine des Glaubens“, die Sommer-Serie der Westdeutschen Zeitung, lädt zur Wiederentdeckung moderner Kirchen-, Synagogen- und Moscheenbauten ein. An der von Dominikus Böhm entworfenen Liebfrauenkirche in Burscheid-Hilgen lässt sich das Wachstum kirchlichen Gemeindelebens ablesen – und sein Verblassen.

Burscheid. Wie heilig ist eigentlich ein Kirchenbau? Das ist an dieser Stelle keine theologische Frage, sondern eine der Werktreue. In der bildenden Kunst ist es gesellschaftlicher Konsens, dass der Betrachter nicht noch einmal zu Pinsel, Hammer und Meißel greift, wenn er meint, es bedürfe im Kunstwerk einer neuen Akzentsetzung. In der Architektur sieht das mitunter anders aus.

Die katholische Liebfrauen-kirche im Burscheider Ortsteil Hilgen, etwas versteckt hinter dem gerade zum Busverknüpfungspunkt ausgebauten Raiffeisenplatz gelegen, ist erst 63 Jahre alt. Am 27. Juni 1954 wurde sie geweiht – in Anwesenheit ihres Architekten, des großen Kölner Baumeisters Dominikus Böhm. Ein Jahr später starb er noch vor Vollendung seines 75. Lebensjahres. Die Liebfrauenkirche ist eine seiner letzten Arbeiten. An der Fertigstellung war, wie einige Pläne belegen, auch sein später nicht minder berühmter Sohn Gottfried beteiligt.

Würde und Bürde eines Böhm-Baus

Diese architekturhistorische Würde und Bürde hat den schlichten Saalbau nicht davor bewahrt, im Laufe der Jahrzehnte zahlreichen Veränderungen unterworfen zu sein. Und so lässt sich an der Nutzungsgeschichte des Gebäudes auch so etwas ablesen wie die Geschichte des Aufblühens und Verblassens kirchlichen Gemeindelebens.

Die Basis legen ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Flüchtlinge aus dem Osten. Durch sie wächst die Zahl der Katholiken an. Noch während des Krieges beginnen in dem Ortsteil stationierte Priestersoldaten, in Privathäusern Gottesdienste zu feiern. Eine eigene Gemeinde für Hilgen wird Heiligabend 1945 auf den Weg gebracht. Deren Anfänge sind geprägt von nachkriegstypischen Provisorien: Erst gibt es eine Notkapelle in einer örtlichen Kerzenfabrik, später eine Notkirche im Saal einer Gastwirtschaft. Dort dringen bei Abendmessen die Geräusche der im Keller untergebrachten Kegelbahn durch den Boden.

Viel Geld ist in der wachsenden Gemeinde nicht vorhanden, dafür aber Tatkraft. 1952 wird Dominikus Böhm dafür gewonnen, den Hilgenern mit denkbar bescheidenen Mitteln einen Kirchenbau zu errichten. Die Ausschachtungsarbeiten nehmen die Gemeindemitglieder in die eigenen Hände. Im Juni 1953 wird nicht nur der Grundstein gelegt. Es ist auch das Jahr der Ablösung von der Mutterpfarrei in Burscheid. Es wird eine kurze Selbstständigkeit von gerade einmal 42 Jahren werden.

Erreichbarkeit

Öffnungszeiten Die Liebfrauenkirche liegt am Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz im Burscheider Ortsteil Hilgen. Dort gibt es Parkplätze. Der Platz ist auch mit den Buslinien 260 (Köln–Remscheid), 239/240 (ab Leverkusen-Opladen), 213 (ab Lev.-Schlebusch) und 252 (ab Solingen) erreichbar. Der etwas abgelegene Kircheingang war schon öfter Ziel von Vandalismus. Nach einem Feuer im Vorraum hat die Gemeinde entschieden, die Kirche tagsüber nicht mehr zu öffnen. Sie ist daher nur noch während der Messen zu besichtigen (samstags, 18.30 Uhr). laurentius-burscheid.de

Doch an düstere Zukunftsprognosen verschwendet in der Aufbau- und Aufbruchstimmung der 50er- und 60er-Jahre niemand seine Zeit. Die Familien wachsen – und mit ihnen die gemeindlichen Bedürfnisse. Neben der Böhm-Kirche ersteigert die Gemeinde eine Bauruine und baut sie zu einem Wohnhaus mit integriertem kirchlichen Kindergarten aus.