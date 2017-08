In Köln-Riehl steht die Kirche St. Engelbert - ein beispielhaftes katholisches Kirchengebäude aus der Zeit der Weimarer Republik.

Köln. Die Kirche St. Engelbert in Köln-Riehl von Dominikus Böhm (1880-1955) gilt als ein „Ursprungsbau“ moderner Kirchenarchitektur. So schreibt es Peter Keller im Heft des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz. Für die katholische Kirche in Deutschland ist dies richtig, nicht jedoch für die protestantische. Hier hatte Otto Bartning, Direktor der Hochschule für Handwerk und Baukunst in Weimar, mit seiner Auferstehungskirche in Essen die Nase vorn. Sein schlichter Zentralbau musste dem Kölner Architekten bekannt gewesen sein, denn die „Torte“ machte Furore. Aber Böhm baute für die katholische Kirche, und die war erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil so weit, einen Zentralbau mit dem Altar und dem Pfarrer in der Mitte zu dulden.

„Sternkuppelprojekt mit frei stehendem Turm“

Dominikus Böhm, nur drei Jahre älter als Bartning, war sich seiner Sache in Köln-Riehl nicht ganz sicher. Er musste die Kritik des Generalvikariats aushalten. Er reichte daher gleich vier Entwürfe ein, einen für ein Langhaus und drei für einen Zentralbau. Pfarrer Clemens Wirtz, die treibende Kraft für den Bau, stärkte ihm den Rücken für den Zentralbau. Am 3. Mai 1931 war Grundsteinlegung, am 5. Juni 1932 Kirchweihe.

Der Komplex, zu dem heute Kirche, Tageskapelle, zwei Sakristeien, Wohnungen für Pfarrer, Pastoralreferentin, Organist, Küster sowie Jugendheim mit Bibliothek und Kita gehören, wird von Böhm als „Sternkuppelprojekt mit frei stehendem Turm“ bezeichnet. Er liegt im Nobelviertel, einst preußischer Garnisonsort, nach dem Ersten Weltkrieg Wohnort für britische Offiziere und später für Angestellte der rheinischen Braunkohle AG. Die Einwohnerzahl schnellte auf 14 000 hoch. Die Kirche kaufte 1930 ein ganzes Viertel am Riehler Gürtel auf.

Viel wurde über St. Engelbert geschrieben. Und immer in höchsten Tönen. Dabei handelt es sich für heutige Begriffe um einen eher kleinen Bau. Er steht erhöht auf einem Sockel, dadurch konnten im Untergeschoss all die geforderten Räume mit dem zweiten Pfarrsaal untergebracht werden. Böhm entschied sich für eine breite Treppe mit 15 Stufen, die die gesamte Front einnimmt.

Die Kirche selbst setzt sich demonstrativ vom Historismus ab. Sie besteht aus acht verklinkerten Parabel-Scheiben. Jeweils unter der Krümmung sitzt eine kreisrunde Glasscheibe – viel zu hoch, wie sich beim Eintritt zeigt. Zwischen den Mauerscheiben buckelt sich der Baukörper mit seinen Metall-Schindeln zur Mitte hin hoch, die als winzige Krone und Stern endet. Ein 40 Meter hoher, schlanker, rechteckiger Turm steht separat, ist aber im Erdgeschoss durch die Werktagskapelle mit der Kirche verbunden und erinnert an einen italienischen Campanile.