Die Kirche St. Maria in den Benden im Düsseldorfer Süden sollte zu einer Arbeitersiedlung passen. Wer näher hinsieht, entdeckt in dem Gotteshaus eine Menge von originellen und verspielten Details, sogar ein kleines Teufelchen. Mit seinen Ideen war Architekt Emil Steffann damals seiner Zeit weit voraus.

Düsseldorf. „Machen Sie aus der einen Pfarrei Rosenkranz vier Pfarreien!“ Diesen Auftrag erhielt der damalige Pfarrer von St. Maria Rosenkranz, Heinrich Adelkamp, Anfang 1953 aus Köln. „So viele sind es dann doch nicht geworden, aber immerhin zwei“, weiß Martin Kürble, Pastoralreferent der Pfarrgemeinde Rheinbogen, zu der auch die Kirche St. Maria in den Benden am Dechenweg in Düsseldorf-Wersten gehört. Von außen wirkt die Pfarrkirche wenig einladend, aber wer genau hinsieht, wird entdecken, dass sie tatsächlich ein echtes architektonisches Schmuckstück ist.

Errichtet ist sie auf einem Gelände, das lange Zeit überhaupt nicht besiedelt werden konnte. Kürble: „Bende heißt eigentlich Feuchtwiese.“ Erst als Deiche gebaut und Wiesen trocken gelegt wurden, konnten dort Häuser gebaut werden. Eine Arbeitersiedlung, denn im Düsseldorfer Süden standen damals die Fabriken. Gesucht wurde ein Architekt, der eine Kirche schafft, die in das Umfeld passte. Die Wahl fiel damals auf Emil Steffann, der auch viele andere Gotteshäuser gestaltet hat. Er entwarf St. Maria in den Benden zusammen mit seinem Assistenten Nikolaus Rosiny.

Manche Details sind fast ein bisschen schelmisch. Wie das Teufelchen als Türknauf, das Pastoralreferent Martin Kürble hier zeigt.

Im September 1955 begann die Vorplanung. Von dem ersten Spatenstich bis zur Einweihung im September 1959 dauerte es nur eineinhalb Jahre. Der Kirchenvorstand hatte beschlossen, der neuen Kirche den Namen „St. Maria in den Benden“ zu geben, um auf die Landschaft hinzuweisen, auf der das Gotteshaus errichtet wurde. Mitte der 90er Jahre wurde die Gesamtanlage der Kirche unter Denkmalschutz gestellt.

Der Altar steht in der Mitte. Er wird von der Gemeinde und den Sitzreihen praktisch „umarmt“, wie es zur Namens-Patin Maria passt.

„Steffann war ein Visionär, der im Prinzip das verwirklichte, was später im Vatikanischen Konzil beschlossen wurde“, erklärt der Pastoralreferent. Typisch sei der Gedanke, die Kirche wie einen Hof anzulegen, das „Gehöft Gottes“, in dem alles unter einem Dach stattfindet. Herzstück ist der Innenhof, um den sich alles dreht. Direkt gegenüber dem Altar-Raum ist der Kindergarten. Kürble: „Im Sommer können die Jungen und Mädchen in Schluppen zum Kindergottesdienst gehen.“

Teufelchen bleibt an der Tür: Der darf nicht mit rein

An einer Hof-Seite befindet sich der Pfarrsaal, in dem sich das Gemeindeleben abspielt. Gegenüber war früher das Pfarrbüro, das aber nicht mehr benutzt wird, weil die Rheinbogen-Gemeinde inzwischen zentral verwaltet wird. Die Räume werden zum Teil von der polnischen Gemeinde belegt, die St. Maria in den Benden ebenfalls für Gottesdienste nutzt. Die Idee des Hofes wird in der Kirche weiterentwickelt. Die schräge Holzdecke über dem Altar erinnert an den Stall von Bethlehem.