Die Immanuelkirche der evangelischen Brückenschlag-Gemeinde in Köln ist eine junge Kirche und eine gleich mehrfach preisgekrönte dazu. Sie schlägt Brücken zwischen zwei Stadtteilen, zwischen Tradition und Zukunft, zwischen Gott und den Menschen.

Köln. Kirchen sind mächtig, Leuchttürme des Bauens, schon von weitem zu sehen. Ganz anders wirkt die evangelische Immanuelkirche in Köln-Stammheim, die der Besucher erst in der Nähe wirklich wahrnimmt. Und doch ist der mehrfach preisgekrönte massive Holztafelbau etwas ganz Besonders, lockt scharenweise Besucher an – darunter viele Architekten. „Wir wollen gar nicht beeindrucken oder Preise einheimsen. Uns geht es um eine Kirche, die für unsere Gemeinde geeignet ist. Einen multifunktionalen Bau mit einem sehr ansprechenden Sakralraum“, sagt Kirchenführerin Lisa Hastedt bescheiden, aber nicht ohne Stolz. Sie erzählt, dass sich das 2013 eingeweihte Ensemble mit Kapelle und Kampanile, mit seinem durch eine alte Baumreihe begrenzten Vorplatz („unsere Open-Air-Kathedrale“) bewusst in den Stadtteil Stammheim einfügt. Offen für die Menschen, die hier leben. „Sie können auf ihren Alltagswegen hier durchgehen und einkehren.“

Die Geschichte des Bauwerks ist kurz und durchweg demokratisch

Dazu gehört auch, dass die junge Geschichte des Bauwerks eine demokratische ist – die Gemeindemitglieder (aktuell zirka 2350) „bauten“ mit. Hastedt: „Sonst fragen sich Architekten immer, ob die Nutzer ihre Gebäude annehmen. Hier waren sie von Anfang an dabei. Vor Gott sind alle gleich.“ Zuvor aber, 2004, wurde eine schwierige Entscheidung getroffen: Die Gemeinden Köln-Flittard und Köln-Stammheim wurden fusioniert, weil die Mitgliederzahlen rückläufig waren und ein Pfarrer in Ruhestand ging. Die neue Gemeinde bekam den symbolträchtigen Namen Brückenschlag.

Probleme machten die Kirchenbauten, die Lukaskirche (Jahrgang 1959) in Flittard und das Dietrich-Bonhoeffer-Haus (1968) in Stammheim. „Beide waren marode“, erinnert sich die langjährige Presbyterin. Nachdem man sich, viele Gespräche weiter, zum Neubau durchgerungen hatte, wurde 2008 die Lukaskirche verkauft. Mit dem Erlös, Rücklagen, Zuschüssen des evangelischen Kirchenverbands Köln und großer Fundraisinganstrengungen brachte die Gemeinde das Geld für den Kirchenbau und die notwendige Renovierung der Orgel der Lukaskirche auf. Diese, die Glocken, weitere Gegenstände, und Prinzipalien (auch aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus) wurden bewahrt, um Tradition mit Zukunft zu vereinen – auch dies ein Brückenschlag.

Beim Architektenwettbewerb setzte sich 2009 das Berliner Büro Sauerbruch und Hutton durch, das in Köln seinen ersten Kirchenbau-Entwurf vorlegte. „Als wir uns entschieden, stand eigentlich nur fest, dass wir damit weiter planen würden“, erinnert sich die 56-jährige Hastedt. Und erinnert daran, dass der von den Architekten vorgeschlagene Betonbau in der Gemeinde durchfiel. 2012 folgte nach der Entwidmung und dem Abriss des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses der Neubau, der dank Fertigbauweise einzelner Elemente im darauffolgenden Jahr bereits bezogen werden konnte. Hastedt: „’Hier ist alles bis zum letzten Detail aus einem Guss’, hat einmal jemand treffend gesagt.“ Dazu gehören eine ausgefeilte Technik für Sprache und Musik, Barrierefreiheit, Flexibilität in der Nutzung.