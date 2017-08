Ein Ort der Stille an der A 57: Die Autobahnkapelle St. Raphael

1975 musste die Gemeinde St. Gabriel Land für den Bau der Dormagener Autobahnrasstätte abgeben. Vom Erlös baute sie eine Kapelle.

Dormagen. Dienstags wird gekehrt, freitags feucht gewischt: Seit 41 Jahren pflegen fünf Frauen und zwei Männer die kleine Kapelle hinter der Tankanlage der Autobahnraststätte Nievenheim. St. Raphael, 1976 geweiht, war die erste von heute acht Autobahnkapellen und -kirchen in NRW; 44 gibt es mittlerweile bundesweit. „Die Besucherzahlen sind sehr unterschiedlich, aber wir gehen von 10 000 Menschen pro Jahr aus“, sagt Helene Schiele.

Die heute 75-Jährige gehörte mit ihrem Mann von Anfang am zum ehrenamtlichen Team der katholische Kirchengemeinde St. Gabriel in Dormagen-Delrath, das sich um die Kapelle kümmert. 1976 musste die Gemeinde Land für den Bau der Autobahnratsstätte Nievenheim-Ost an der A 57 abgeben und entschloss sich auf Initiative des damaligen Pfarrers, von dem Erlös (der mit Spendengeldern aufgestockt werden musste) eine Autobahnkapelle zu bauen.

Für die Gestaltung der einfachen Backstein-Kapelle engagierte die Gemeinde den Architekten Carl Hecking, einen frühen Mitarbeiter des Kirchenbaumeisters Dominikus Böhm. Hecking wählte eine sechseckige, wabenförmige Grundform, die in der Innengestaltung vom Fußbodenbelag bis zur Form des Opfertisches mit dem Kerzenständer immer wieder aufgenommen wird. Das gibt dem Dach, von innen mit warmem, braunen Holz verkleidet, eine zeltartige Form.

Der erstaunlichste Eindruck ist zugleich das, was Helene Schiele an der Kapelle so gut gefällt: „Die Stille. Das beeindruckt alle.“ Auch Muslime besuchten den Andachtsraum. Einmal habe sie eine Gruppe Iraner getroffen: „Die waren ganz fasziniert und fühlten sich gleich angesprochen.“ Der Raumeindruck rührt nicht zuletzt von den schmalen Fenstern her, deren schlichte Verglasung die Stimmung des Tageslichts gedämpft hineinlässt. Und die Kapellentür ist ein wahres Schallschutzwunder. Wie die Wahl des Architekten, weist auch die Wahl von Jochem Perchau (1929-1989) für die namensgebenden Statue des Erzengels Raphael und des symbolischen Fischs die Kapelle als rheinischen Kirchenbau aus. In den Kirchen der Region ist Perchau unter anderem mit einem Weinstock-Wandrelief in St. Paulus in Velbert (Architekt: Gottfried Böhm), Altar und Tabernakel der Kirchen Heilig Geist in Ratingen-West, Heilige Ewalde in Wuppertal-Cronenberg und St. Remigius in Wuppertal-Sonnborn (dort auch der Ambo) sowie dem Marktbrunnen vor dem St. Quirinus-Münster in Neuss vertreten.

Den geflügelten Erzengel aus roh belassenem Stein stellte Perchau mit dezent gefärbten Blumen auf dem Mantel, Wanderstock und Pilgerflasche dar. „Wie der Erzengel Raphael, dessen Schutz die Kapelle anvertraut ist, den jungen Tobias auf seiner gefahrvollen Reise nach Medien geleitete und glücklich in sein Vaterhaus zurückführte, so möge er alle Verkehrsteilnehmer schützen und ihnen das Ziel ihrer Reise unversehrt schenken“, erklärt die Gemeinde die Wahl des Schutzpatrons aus dem Alten Testament (siehe Tob 5,4-12, 22) in einem kleinen Faltblatt, das in der Kapelle ausliegt.