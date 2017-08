Die katholische Kirche ist so schlicht, dass sie an eine evangelische erinnert. Architekt August Schumacher bewies 1929 visionären Mut: Er präsentierte in seinem Entwurf einen Kirchenbau, der sich am Stil der „Neuen Sachlichkeit“ orientierte – und überzeugte damit die Entscheider.

Krefeld. Nahezu versteckt liegt die katholische Herz-Jesu-Kirche an der Friedrich-Ebert-Straße 156 in Bockum. Ihre Geschichte gliedert sich in zwei Teile. Der Zweite Weltkrieg setzt eine scharfe Zäsur. Im Januar 1929 schreibt die Erzdiözese Köln einen Architekturwettbewerb aus. 199 Entwürfe werden eingereicht und den Krefelder Bürgern in einer Ausstellung im Kaiser-Wilhelm-Museum vorgestellt. „Die meisten Architekten verfolgten in ihren Plänen das Schema einer neugotischen Kirche“, sagt Karl-Heinz Teut, der 34 Jahre lang als Pfarrer für Herz-Jesu tätig war. „Die Neuinterpretation historischer Baustile entsprach dem Standard der damaligen Zeit.“

Nur ein Architekt beweist visionären Mut: August Schumacher (1896–1960) präsentiert einen gänzlich anderen Entwurf. Sein Kirchenbau orientiert sich am Stil der „Neuen Sachlichkeit“ – die Bauhausarchitektur überzeugt das elfköpfige Preisgericht. Der Architekt aus Wuppertal Elberfeld erhält den Auftrag für Krefelds ersten modernen Kirchenbau. Im Jahr 1930 wird ein kubischer Stahlskelettbau errichtet, wie er bislang nur im Industriebau üblich war. Das Gotteshaus wächst zu einem rechteckigen, schlichten Kasten heran, dem auch die rote Klinkerverblendung mit ihrer Reliefausbildung als dekoratives Element nichts von seiner kargen Nüchternheit nimmt.

Herz-Jesu unterscheidet sich von traditionellen Sakralbauten. Ihre Architektur besticht durch klare Gliederung und ausgewogene Proportionen. Das Hauptschiff weist bei einer Höhe von zwölf Metern die Maße 16 mal 37 Meter auf und endet in einem hochgelegenen Chorraum. An die Apsis schließen sich weitere, kleinere Kuben an, südlich fügt sich ein niedriges Seitenschiff als Werktagskirche an. 21 hohe, schlanke Rundbogenfenster gliedern die langgestreckte Fassade. „Die gesamte Baumaßnahme hat mit Pfarrhaus, Kaplanei, Platz, Turmfundament, Wettbewerb und Gebühren 351 112,95 D-Mark gekostet“, sagt Denkmalpfleger Gerhard Hanisch.

Am 5. Juli 1931 findet die feierliche Weihe statt. Am 22. September 1935 wird Herz-Jesu eine eigenständige Pfarre und Albert Eich ihr erster Pastor. Der Originalzustand bleibt nicht lange erhalten. Trotz ihrer stabilen Bauweise wird die Kirche bei einem Luftminenangriff am Morgen des 18. Dezembers 1944 schwer beschädigt. Die Nordwand stürzt auf einer Länge von 30 Metern ein, reißt Dach, Decke und Fußboden mit sich. An Hand der ursprünglichen Pläne erfolgt der Wiederaufbau in den Jahren 1949 bis 1953.

Der Bau ist schlicht wie eine evangelische Kirche

Als erstes ist das Untergeschoss fertig und Kirchenbauverein und Vorstand setzen sich für seine Nutzung als Notkirche ein. Die Krefelder Eisenbaufirma Theißen, sie hatte das Stahlskelett bereits 1930 gebaut, erhält den Auftrag, die 33 Tonnen schwere Konstruktion erneut aufzurichten. Vorrang haben die dringendsten Erhaltungsarbeiten, Chor und Decke werden in einem zweiten Bauabschnitt fertiggestellt, am 20. Dezember 1953 ist Herz Jesu wieder aufgebaut – nicht zuletzt dank der großen Opferbereitschaft der Gläubigen aus der Bockumer Pfarrei.